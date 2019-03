‘Para Santa Fe era de vida o muerte y no estábamos al máximo’: Pinto

A pesar del empate 1-1 contra Santa Fe, este jueves en el estadio El Campín, Jorge Luis Pinto, director técnico de Millonarios, no salió tan disgustado por el resultado, con el cual el equipo embajador completó cuatro partidos sin ganar, y aseguró que su equipo mereció ganar el partido.

“Hicimos méritos en las opciones de gol para obtener el triunfo, no fue un partido fácil. Es indudable que los experimentados hacen falta, aunque no quiero decir que los que estuvieron lo hicieron mal. Lo de Lasso fue bueno, es su segundo partido y es un clásico. Me hubiera gustado mejorar el volumen de ataque al final del partido para definirlo”, dijo Pinto.



El entrenador santandereano también afirmó: “Yo siento que tuvimos un gran control en el primer tiempo. No era fácil el partido porque entendemos la necesidad de Santa Fe y les dije a los jugadores que era un partido difícil por la situación de ellos. Este Santa Fe es recio, fuerte. Tuvimos algún riesgo, pero también opciones claras”.



Pinto se refirió a las bajas por lesiones, las cuales mermaron bastante el rendimiento en el ataque: “Sufrimos bajas importantes como Roberto Ovelar, Juan David Pérez, el mismo Santiago Montoya, son hombres que no son fáciles de reemplazar. Pudimos haber rematado el partido con una buena definición”.



Con mucha seguridad, el DT embajador señaló quién fue la figura de su equipo: “Para mi el mejor jugador fue Andrés Román, no acostumbro a hacer esas expresiones fuera del grupo, pero lo de Román fue brillante en todas las fases”.



Acerca de los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, Pinto dijo: “Las entradas de los jugadores no son fáciles, a veces no encuentran el partido. Además el remate del partido fue impreciso y aunque había espacios no los supimos aprovechar”.



Por último, se le preguntó a Pinto si la ausencia de Juan David Pérez en los últimos partidos, ha sido el detonante de no obtener victorias, y afirmó: “Juan David es un hombre importante, pero no tenemos que ser dependientes de él. Venimos de enfrentar tres buenos rivales, contra Nacional, Pasto, en donde no tuvimos un buen volumen, y hoy (jueves) contra Santa Fe, que era un partido de vida o muerte y nuestro equipo no estaba al máximo de su nómina”.



