‘Les dije a mis jugadores que siguieran martillando’: Pinto

Análisis. En el primer tiempo controlamos el partido de forma brillante, los apretamos y jugamos en su campo. El segundo tiempo ellos reaccionaron con pelotazos imprecisos. Fariñez recibió tres balones de centro. Un triunfo que de alguna manera nos da posibilidades de llegar a la final. Esperamos ganar en Santa Marta. América y Pasto aún tienen chances.

Posibilidad de la final. No vamos tan allá, vamos despacio. Jugamos un gran partido. Felicité a los muchachos por el gran partido. Era un juego difícil, porque sabíamos que Pasto se iba a meter atrás. Controlamos todos estos aspectos. Siempre le he dicho a Millonarios que juegue al fútbol, que no dañemos el espectáculo. Esa es nuestra tendencia.



Cambios. Necesitabamos profundizar y abrir la cancha. A Santiago Montoya le pedí profundidad y que abriera la cancha. Les dije que siguieran martillando. La seguridad defensiva del equipo es brillante también debo destacarla.



Lesión de Fabián González. Lasso puede tener una carga muscular, que no creo que sea de gravedad.



Matías de los Santos. Vamos a esperar estos tres o cuatro días para ver si puede estar con nosotros en Santa Marta.



DEPORTES