'Quiero ser campeón con todo el grupo’: Hernán Darío Herrera

Atlético Nacional se medirá el jueves en el Atanasio Girardot a las 7:00 p.m. por la final de vuelta de la Copa Águila. En la ida igualaron 2-2 y el ganador de este torneo tendrá un cupo para la Copa Libertadores 2019. Hernán Darío Herrera, director técnico de Atlético Nacional, analizó al rival en conferencia de prensa organizada por la Dimayor.

¿Está dispuesto a cumplir el gran sueño que tiene de conseguir el primer título como entrenador de Nacional en primera división? Si es así, ¿qué recomendaciones le va a hacer al equipo para que le de gusto en esa intención que tiene?



“El sueño mío como entrenador encargado ahora de Atlético Nacional es ser campeón. Es el sueño de todos: estar dirigiendo un equipo grande y ser campeón. Nacional siempre ha estado en finales y mañana quiero ser campeón con todo el grupo. Vamos a lucharlo para ser campeones. Ellos saben lo que tienen que hacer, son jugadores que están acostumbrados a finales y la recomendación es que jueguen bien”.



¿Hay alguna intención de que el Nacional de mañana tenga ese sello de buen trato de pelota o en realidad es importante ganar como sea?



“Nacional es un equipo que juega muy bien, trata bien el balón, que tiene buena posesión de balón y tiene jugadores muy importantes dentro del terreno de juego. Para mí es que se diviertan, jueguen bien y ganar porque es una final y las finales hay que ganarlas. Tenemos jugadores para ganarla jugando bien”.



¿Me puede hablar de Hubert Bodhert que hablaba de usted y dice que conoce sus aspiraciones y de su juego?



“Lo de Bodhert cuando yo llego al Real Cartagena fue mi asistente. Estuvimos un año con él y es una persona muy preparada. Ha progresado mucho en su parte como entrenador y tiene un equipo que juega bien. Hay que darle mucho mérito a lo que ha aprendido como entrenador en Colombia”.



¿Es un plus el hecho que Once Caldas hubiera utilizado la nómina titular en los dos partidos anteriores y si usted la hubiera reservado?



“Es un plus para uno. Son dos partidos que se jugaron con el Once y fueron partidos muy parejos. Ahora viene el tercero que es una final de la copa y como entrenador jugarla es muy bueno con ellos”.



¿Cuáles podrías ser las debilidades del Once Caldas y cuáles serían a explotar para poder ganar mañana?



“Se han jugados dos partidos y nos conocemos ya todo. Estratégicamente, le podemos mejorar en unas cosas, ver las falencias que tuvieron y las fortalezas que ellos tienen. Me imagino que ellos están mirando las fortalezas de nosotros y las falencias. Nosotros lo que hicimos esta semana corregimos varias cosas, preparamos varias cosas y Dios quiera que lo que se planificó en cancha mañana nos salga bien”.



¿Para este partido que espera del Once Caldas teniendo el antecedente de haber jugado dos partidos seguidos?



“Nosotros en Manizales en los dos partidos salimos a presionar al Once. Por eso ellos tienen una fortaleza que es esa: salir desde el fondo. Tienen un jugador mediocentro que es Arias que recibe todos los balones. Nosotros vamos a hacer lo de nosotros, estos dos días los preparamos diferente y vamos a ver como nos sale mañana”.



¿Estando en la convocatoria, puede ser inicialista Jeison Stiven Lucumí?



“Lo de Lucumí, la institución fue muy clara en el comunicado que mandó. Él ya cumplió su sanción y ahora está bajo mi cargo y es está citado para mañana. Vamos a ver si inicia porque es un jugador que es de la institución y ya está habilitado para jugar”.



¿La motivación suya se la traslada también a sus jugadores?



“Si, todos tenemos que tener el sueño. Estamos en una institución grande que siempre tiene que ser campeón y tienen la chance de volver a ser campeones. Me imagino que tienen el sueño de todos. Uno tiene un sueño especial: como entrenador interino quiero ser campeón y me gusta. Los grandes entrenadores me enseñaron ser campeón.



SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Corresponsal Futbolred

Medellín