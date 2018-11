'Si lo que yo hice estuvo mal, yo solo me voy a ir': Pelusso

Los malos resultados del Deportivo Cali siguen provocando las críticas de hinchas y socios contra los directivos y el entrenador Gerardo Pelusso, a quien no quieren ver más en el banquillo.

Este miércoles, un grupo de aficionados inconformes se fue con pancartas a la sede administrativa Alex Gorayeb para volver a protestar por la mala campaña en Liga, así como la eliminación en Copa Colombia y Copa Suramericana.



Este jueves Pelusso habló ante los medios de comunicación para ratificar que no sabe hasta cuándo estará en la institución. “No hemos decidido mi continuidad. Queda un partido o quizás más, cuando termine todo evaluaremos. Si lo que yo hice estuvo mal, no necesito que nadie me despida, yo solo me voy a ir, no se preocupen por eso, pero no tienen por qué echar una bomba ni quemar la cancha por no clasificar, el Comité Ejecutivo no tiene la culpa de lo mostrado por nosotros en la cancha”, afirmó.



El entrenador se defendió de las críticas y de los que lo llaman defensivo: “Me provoca risa que me llamen defensivo, gané 18 títulos en 15 años”.



Aseveró que las lesiones de jugadores importantes en un momento clave afectó el rendimiento colectivo. “Todo equipo tiene problemas, nosotros tuvimos inconvenientes de lesiones, jugadores con problemas familiares, cosas que las sabe uno pero que no se pueden estar ventilando, aunque no las voy a poner como justificación, pero si algo nos perjudicó en partidos decisivos fueron las lesiones, las de Matías Cabrera y Macnelly Torres se dieron cuando los habíamos traído en mitad de año para dar más juego, más creatividad al Cali, algo más de lo que le faltaba al equipo, lamentablemente casi que no hemos podido contar con ellos”.



Pelusso fue sincero y agregó que “hay jugadores que están tristes, frustrados, jugadores a quienes se les vino al piso un castillo de ilusiones, hay otros que están cerca del retiro y otros que a lo mejor no tienen contrato y no saben qué va a pasar con ellos el año que viene”.



MARCO ANTONIO GARCÉS

Corresponsal Futbolred

Cali