‘Nacional ha demostrado mucho carácter’: Hernán Herrera

Nacional tuvo que acelerar y sacar lo mejor de su fútbol para llevarse el empate de Manizales, en la final de ida de la Copa Colombia, contra Once Caldas. Hernán Darío Herrera, DT del equipo, aseguró que sus dirigidos tuvieron el carácter para sacar el juego adelante.

Uno de los temas que se habló mucho al final del encuentro fue el estado de la cancha, debido a que estaba muy pesada debido a las intensas lluvias que han caído sobre Manizales. Sin embargo, Herrera le restó importancia a esto.



“Vimos dos rivales que juegan igual, casi el mismo módulo. La cancha era dura para los dos, el equipo manejó bien el balón, tuvo varios pasajes de posesión muy buenos, y la cancha no influyó mucho durante el juego”, dijo el DT.



Acerca del buen segundo tiempo que tuvo Nacional, el estratega lo valoró, pero se lamentó por el error que le costó el segundo gol de Once Caldas: “Nosotros ya conocíamos al Once Caldas, vimos sus fortalezas y en el segundo tiempo intentamos apretarlos en el campo de ellos. Desafortunadamente vino la jugada del gol de ellos en una acción individual y un error defensivo que nos obligó a salir al ataque que nos llevó al empate”.



Finalmente, Herrera agradeció el trato que ha tenido por parte de los jugadores, a pesar de ser solo un técnico encargado: “Yo he tenido experiencias de dirigir en profesional, me tocó un equipo muy bien, me recibieron muy bien y en estos últimos que hemos jugado se ha demostrado mucho carácter y estamos sacando esto adelante”.



