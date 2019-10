Así reaccionó el técnico de Santa Fe tras lograr un punto en Cali

El técnico de Santa Fe, Hárold Rivera, quedó satisfecho con el luchado punto que logró el equipo en su visita al Deportivo Cali. El DT consideró que un punto, en esta lucha por clasificar y en esa plaza es beneficioso para el equipo, aunque todavía queda camino para lograr el objetivo.

"Es un punto importante, quizás por las múltiples victorias no se ve, pero para nosotros es bueno sumar de visita", dijo el entrenador cardenal. "Nos vamos con un punto que para nosotros es muy valioso", agregó.



Rivera aseguró que su estrategia fue cerrarle las líneas al Cali y defensor su arco para sacar el cero. "Tenemos tranquilidad, somos un equipo sólido y seguro, debemos mejorar en la parte del ataque... El Cali enviaba sus laterales al ataque, cumplimos la tarea, esperamos y controlamos bien. Nos faltó más ir al frente".



"Nos faltó un poco más de decisión para ir al ataque... En defensa nos comportamos bien, no dejamos al rival crear opciones claras", agregó el DT.



Finamente, analizó: Hice cambios en el sistema para cerrar los espacios al Cali, creo que no pudimos cerrar las jugadas como queríamos y desequilibrar el partido".



DEPORTES