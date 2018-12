'Nos preparamos muy bien, no cambiaremos lo que hemos venido haciendo'

Este sábado el equipo antioqueño de Independiente Medellín visitará en el estadio Metropolitano al Junior por la final de ida de la Liga. En rueda de prensa previa al la primera final el técnico Octavio Zambrano dio sus impresiones de cara a la final.

¿Qué pasa con el repliegue defensivo del Medellín?

“Mucho de lo que sucedió con nosotros, parte de esa ausencia de Didier, en donde tratando de buscar el reemplazante para ese gran jugador, nosotros nos desequilibramos porque no lo pudimos encontrar. Sin embargo, cuando examina la tabla, se dará cuenta de que hay mucho partidos donde sacamos el arco en cero y en el análisis de goles hechos y recibidos, somos un equipo que tiene buen equilibrio porque la verdad es que cuando uno sale a buscar un partido, eventualmente uno se expone. Es muy fácil, pienso, defender, tirarse atrás, buscar el error del rival y especular. Ese no es el fútbol que nos gusta, eso no es lo queremos jugar. Quizás no seremos un equipo que puede salvaguardar el arco nuestro al 100% todos los partidos, pero seremos un equipo que va a buscar el partido”.

¿Cómo pueden sacar el partido adelante contra el Junior?

“Tenemos que hacer más goles que ellos. Tenemos que tratar de mantener nuestro arco invulnerable, tenemos que tener mucha alerta y mucha concentración defensiva para no dejar que los grandes jugadores que ellos tienen puedan con facilidad jugar. Tenemos que tener una estrategia defensiva muy buena, pero a la vez tenemos que buscar hacerles daño, con jugadores que los tenemos y con otros jugadores que han demostrado que pueden ser muy efectivos al momento de entrar en el último tercio. No hemos venido acá con la idea de que nos vamos a defender, tenemos que salir a atacar”.

¿Qué concepto tiene de Julio Comesaña?

“Lo respeto muchísimo porque ha logrado triunfar en esta hermosa tierra como es Colombia como jugador y como técnico. Ha tenido campañas extraordinarias y acá ha logrado formar un grupo de jugadores muy buenos, tiene un equipo profundo a lo que se refiere a nómina, tiene dos o tres jugadores y es por eso que está en la capacidad de jugar dos finales. Es muy difícil llegar a una con un equipo, pero llegar a dos finales quiere decir que ha hecho un gran trabajo. Lo respeto muchísimo, acabo de hablar con él y estoy ansioso de poder estar en la cancha con él”.

¿Le va a dar la libertad a Perlaza y qué atrás puede tener una variante sorpresa?

“Nosotros no podemos cambiar mucho de lo que nos ha dado resultado. Eso sería contraproducente, pero sí debemos y lo hacemos, respetamos mucho al rival y lo que ellos presentan como sus argumentos futbolísticos. Debemos tomar nuestros recaudos y va a ser un tema simple: ellos nos han visto mucho a nosotros y nosotros los hemos visto mucho a ellos. Ellos van a tratar de explotar las debilidades que nosotros al menos perceptualmente para ellos podríamos tener y nosotros las de ellos. Va a ser un partido donde puede que exista algún cambio táctico para poder tomar ventaja de uno u otro lado. Grandes cambios no va a existir”.

¿Qué esperan este sábado del Junior, cómo creen que están en la parte anímica y deportiva?

“En realidad, el tema del aplazo tuvo que ver más con los acuerdos que se hicieron tanto a nivel jugadores (Acolfutpro) y el acuerdo entre los dos presidentes. El malestar pasaba por ahí. En lo que se refiere a la preparación del equipo como tal, no creo que haya tenido una incidencia demasiado grande porque estamos listos emocionalmente. Nos sirvió para replantear algunas cosas, teníamos algunos chicos con un cuadro viral que nos dio tiempo para recuperarlos. Desde el punto de vista de nuestra preparación, no ha existido ningún tipo de diferencia”.

¿Cómo cabeza visible que reflexión se puede hacer de los niveles de intolerancia que se están alcanzando en torno a la final por un cambio de fechas?

“Vuelvo a repetir, nuestra posición fue de tolerancia a lo que se refiere en lo deportivo porque nada nos iba a descarrilar de lo que tenemos enfrente y el objetivo que queremos obtener. Sí había que hacer hincapié en acuerdos que se firmaron, que estaban vigentes y que de pronto desaparecieron. Desde ese punto de vista, uno puede entender el malestar de los jugadores. En lo que hemos manifestado como personas del equipo, este tipo de situaciones no nos va a descarrilar y no nos sorprende”.

¿Cómo va a prepara el partido, si va a ser conversador o va a buscar el resultado positivo para lo que sería el partido de vuelta?

“La preparación del equipo es acorde con el rival. Como usted lo menciona, el rival tiene ciertas características que nosotros debemos tener mucho cuidado al momento de enfrentarlos. A la vez, debemos hacer valer nuestro poderío y se centra en la ofensiva. Desde ese punto de vista, va a ser un partido donde van a existir opciones para los dos lados. Nosotros no somos un equipo que se va a esconder ni va a tratar de jugar un partido ultradefensivo porque eso no estaría bien de lo que conocemos: plantearnos en un terreno. Nuestra posición es muy parecida a la del Junior porque somos de cierta manera similares en lo que consideramos que el volumen de ataque es lo más importante”.

¿Qué precauciones tener para hacer doble marcaje por la zona izquierda tanto el volante extremo como el lateral izquierdo?

“Menciona un aspecto de lo que es el rival y ciertamente es un circuito donde lo conocen muy bien y se juntan muy buenos futbolistas en esa zona del terrenos. Nosotros tenemos que tomar nuestros recaudos para poder contrarrestarlos, pero a la vez nosotros también tenemos en ese mismo lado a un jugador como Perlaza que se incorpora bien al ataque. Tenemos jugador que en salida se conectan bien por el lado derecho. Tanto como nosotros tenemos que tomar precauciones, el rival también tiene que hacerlo. Las fortalezas de ellos tienen que ser comparadas con las fortalezas que tenemos en el equipo”.

¿Qué Junior espera encontrar, conservador o qué espera arrollar en los primeros minutos y qué tanto podría afectar la larga travesía que tienen?

“Observando el partido entre Junior y Paranaense, me sentí mal de que el Junior no haya convertido ese penal. Quiero que Junior gane la Copa Suramericana, son un equipo que demostró ser mejor y el mejor querría que fuera el que gane. Además es un equipo colombiano, pero en el transcurso de ese partido, Paranaense la sacó barata porque Junior debió haber vencido en buena ley al equipo brasilero. La llave está abierta y me atrevería a decir que Junior tiene todo para ganar en la llave. Es mejor equipo, es mi opinión. La lectura que sacamos de ese partido a lo que se refiere a cargas físicas y emocionales que conllevan con un partido intenso, son cosas que hemos analizado para ver como podemos utilizar para ventaja nuestra. Pero en este tipo de situaciones, la parte emocional tiene una manera de sobrellevar la parte física. Con la inclusión de Gabriel Fuentes y Teófilo Gutiérrez es un equipo muy difícil y vamos a estar con un grado de alerta altísimo para poder doblegarlos”.

¿Qué cambió y ajustó para que el Medellín llegue a la final y de buena forma?

“Todos los procesos futbolísticos tienen altibajos y eso es normal. Nosotros en el momento que tuvimos un bache futbolístico llevábamos dos meses en nuestra gestión deportiva. Sufrimos el éxodo de dos jugadores importantes para el equipo y el equipo sufrió esas ausencias. Tocó a personas como a Germán, David González, Juan Fernando Caicedo, Yulián Anchico y Hernán Pertuz que son jugadores con suficiente experiencia para llenar ese vacío. Didier Moreno, hablando de las personas que salió, era un líder dentro y fuera de la cancha. Era un jugador carismático y con una contribución futbolística para el equipo. Nos costó ese momento encontrar la fórmula correcta, pero hicimos la tarea, buscamos dentro de lo que teníamos y encontramos en jugadores que estaban en el equipo y otros que estaban en formativa, la respuesta para poder suplir no la ausencia de u jugador, sino cambiar el sistema del equipo para poder tener un buen repunte y es en gran manera la razón donde estamos”.

¿Esta para cómo les cae, les puede afectar un poquito, les hizo recuperar algunos aspectos para seguir mejor?

“No creo que exista un impacto superlativo de esta para de fechas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en todo sentido para estar donde estamos y no vamos a dejar que tres días o cualquier manejo que haya existido para descarrilar nuestra intención y objetivo que es ser campeones, se dé por una situación como esa. Estamos preparados”.







Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín