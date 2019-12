'Esta final la estoy viviendo como si fuera la primera': Viera

Sebastían Viera jugará de nuevo, desde este domingo, una final de la Liga colombiana. Espera volver a salir campeón y aumentar su brillante palmarés con el Junior. Así vive el uruguayo las horas previas al duelo con el América de Cali.

América. "Es un equipo parejo en todas sus líneas, por algo ha hecho tanta cantidad de puntos igual que nosotros, somos los dos mejores del año, es un rival de mucho respeto, un digno rival para una final y jugadores desequilibrantes, que están en gran nivel. Vamos a tratar de estar concentrados, en cualquier momento te pueden complicar".



El VAR. "Para mí en lo personal es bueno. En la Suramericana pasada jugamos varios partidos con el VAR, estamos un poco más acostumbrados. Da más transparencia, se ven más los detalles y hay que estar pendientes de eso, puede jugar tanto a favor como en contra. Estamos tranquilos".



La motivación para la final. "Para mí esta final la estoy viviendo como si fuera la primera, con la misma emoción, las mismas ganas. Con la experiencia que hemos tenido en estos años, la vivimos de la mejor manera. Es muy difícil que haya mucha diferencia, será muy peleada. La vivo con la misma emoción, la misma responsabilidad y con el mismo deseo".



Lo que significó el triunfo frente a Nacional. "El partido de Nacional fue clave como los otros. Por empezar perdiendo como local, necesitábamos puntos afuera y en casa no podíamos perder más. Contra Nacional fue el segundo partido de local y teníamos que ganar los tres puntos. Contra Cúcuta fue igual. Luego fuimos a buscar los puntos afuera, los conseguimos y por eso estamos acá".



¿Su mejor año con Junior? "En lo personal siento que sí. Ha sido un año muy regular, ganamos la Superliga, pasamos por la Liga del primer semestre y estamos terminando con 14, 15 partidos con el arco en cero, la valla menos vencida. El trabajo se ha hecho no solamente por mí sino por todo el grupo. Ha sido el año más regular y más ganador, así que estoy contento. Y espero que el año que viene sea mejor".



La ilusión de la final. "Estamos disfrutando este momento. Hace un año estábamos jugando la final de la Liga y la Suramericana. Luego ganamos la Superliga y otra Liga y ahora estamos disfrutando este momento con mucha responsabilidad. Esperamos que esto no pare acá".



DEPORTES