Vergonzosas palabras de presidente del Tolima podrían ser sancionadas

A Gabriel Camargo, presidente del Deportes Tolima, le pueden salir caras sus bochornosas declaraciones del jueves sobre la Liga Femenina de Fútbol y las deportistas que participan en el campeonato. Al primero se refirió como “caldo de cultivo del lesbianismo” y a sus jugadoras, de ser “más tomatragos que los hombres”. Remató sus vergonzosas afirmaciones diciendo que esta competencia no es un buen negocio para invertir.

Aparte del rechazo unánime que han generado sus palabras en redes y entre diferentes personalidades de la política y el deporte, el viernes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reveló que el Gobierno se plantea interponer acciones judiciales contra Camargo, a quien exigió respeto, y señaló que la Consejería Presidencial para la Mujer analizaría esta posibilidad por la forma despectiva de referirse a las mujeres.

“Ha demostrado una actitud tan primaria que debería estar generándoles vergüenza a todos los hombres”, aseguró. Ramírez también hizo una analogía con el fútbol masculino para ilustrar lo absurdo y discriminatorio de las declaraciones del directivo: “Que hagan parte de un equipo no las vuelve lesbianas. ¿Qué tal uno pensando que cuando los hombres están juntos es que son homosexuales? Y cualquiera que lo sea está en su derecho, eso hace parte de la vida privada”.



Poco después, la Consejería envió una carta a la Fiscalía solicitando que se adelante una investigación al respecto.

Pero las consecuencias pueden no quedarse ahí si la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) concluye que las declaraciones de Camargo, quien fue senador entre 1998 y 2002, se enmarcan dentro de una conducta discriminatoria contra las jugadoras de la Liga.



El Código Disciplinario de la FCF establece sanciones para aquellos que hagan “declaraciones contra las autoridades del fútbol”, comprendido por “FCF, Dimayor o Difútbol, sus autoridades, funcionarios o representantes, del personal técnico o de jugadores y, en general, de cualquier oficial u oficial de partido”, recoge el artículo 72 del capítulo 3 del documento.

El castigo que contempla en estos casos la principal entidad rectora del fútbol colombiano va de los 22 a los 44 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol de tres a seis meses.



Para Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, más que una sanción económica o social, Camargo debería renunciar a su cargo: “Una persona de esa calidad humana tan dudosa no debería estar al servicio del fútbol, que sirve para formar buenos seres humanos. No es solamente negocio”.



Afirma que las declaraciones del directivo son un irrespeto a la diversidad sexual y a la autonomía de la mujer, y va más lejos: “Nunca he visto a este señor sancionar públicamente a los futbolistas que pegan o maltratan a sus mujeres. Sus afirmaciones son inadmisibles”.

"Pedimos a @Dimayor y a @FCF_Oficial investigar la conducta de Gabriel Camargo debido a que sus declaraciones reproducen conductas machistas que son causa de violencia contra las mujeres": Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo. pic.twitter.com/FvgKWis4LB — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) 21 de diciembre de 2018

Rechazo unánime de los políticos

Claudia López

Exsenadora



“Un dirigente deportivo a unas campeonas de fútbol: ‘Tomatrago, lesbianas’. ¡Qué parte de no aceptamos su machismo y violencia de género no han entendido! ¡Las mujeres se respetan!”.



Guillermo Jaramillo

Alcalde de Ibagué



“Nosotros sí nos sentimos orgullosos de tener un equipo femenino en nuestra ciudad. Reiteramos nuestro compromiso de apoyar a las jugadoras del Deportes Tolima”.



JULIA ALEGRE BARRIENTOS

Redacción Domingo