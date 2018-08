'Aquí nadie quiere ganar más que yo': Pedro Felicio Santos

Pedro Felicio Santos pierde cada día más credibilidad como técnico de América. Sus respuestas en las ruedas de prensa antes y después de los partidos son las mismas, pero, lo peor, totalmente contrarias a lo que se ve en la cancha. Una vez más dijo, al caer 0-2 frente al Nacional este sábado en el Pascual Guerrero, que su “equipo está en construcción” y que “la afición está contesta por el hambre mostrado por los jugadores”.

Lo cierto es que el rendimiento del cuadro escarlata no mejora y de 15 puntos posibles apenas acumula 5, el 33% hasta ahora, por lo que empiezan a sonar nombres de entrenadores que podrían relevarlo en el banco, caso Diego Umaña y Néstor Otero, que están libres.



"Queríamos ganar desde el primer hasta el último minuto, hacemos todo para ganar, estoy muy orgulloso del profesionalismo de los jugadores y el hambre que tuvieron para el partido. América entró muy bien al juego, con hambre, presionante, bien organizado, con hambre, cometimos un error y nos costó, somos un equipo que está asimilando procesos, Nacional viene trabajando hace mucho tiempo con grandes jugadores y un gran técnico”.



Acerca del equipo en construcción dijo: “Tenemos que ser humildes para mejorar, estamos en construcción, somos un equipo ambicioso, queremos ganar y vamos a ganar”.



Sobre la intención con la entrada de Lizarazo, que lamentablemente no sirvió para darle pausa a los rojos en la cancha, dijo: “tenemos que ser humildes para perseguir los objetivos que tenemos y para mejorar, estamos en construcción, queremos más, vamos a ganar, perdimos ante un gran y muy bien preparado equipo”.



"No sabemos lo que nos falta, somos humildes para eso, somos ambiciosos para trabajar todos los días y cambiar las cosas, entramos con ganas de hacer gol, no lo conseguimos, sufrimos dos de ellos en pelota quieta, los jugadores dieron todo en la cancha y estoy muy orgulloso de ellos, con los cambios quisimos tener más control con Lizarazo, pero no pudimos anotar”.



Agregó que “queríamos la pelota, trabajamos la primera parte por ella pelota, controlamos, pero Nacional es un gran equipo también, quisimos tener la pelota, hicimos de todo, tuvimos tres o cuatro ocasiones y no hacemos el gol, Nacional aprovecha nuestra dudas y hace dos”.



Nuevamente los puntos no se dieron y ésta esta era la oportunidad para mejorar, la producción no llega, ¿qué hacer? “Los hinchas deben estar contentos por el hambre mostrada por los jugadores y la ambición de querer cambiar las cosas”.



Consultado sobre los improperios que le gritaron los aficionados al final del partido y que en vez de sumarle, se han ido dos jugadores (Félix Micolta y Brayan Angulo): “Trabajando mucho con el máximo de profesionalismo, siempre hacemos eso desde que llegamos aquí todos los días y mis jugadores también, tienen hambre y quieren cambiar las cosas, lo vamos a hacer juntos, esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón y quedan muchos juegos, nosotros tenemos mucha confianza de que vamos a llegar a los ocho primeros lugares y después será otro torneo, y vamos a llegar más preparados para vencer a Nacional”.



Finalmente, el mensaje al hincha, que no quiere verlo más en el puesto ¿y cómo enamorarlo? “Nosotros entendemos la tristeza de los hinchas, aquí nadie más quiere ganar que yo y los jugadores de América, miren el partido que hicimos, por eso tenemos que trabajar”.



Por su parte, el volante Alejandro Bernal, señaló que: “es una derrota dolorosa, a pesar de que hicimos un buen juego nos vamos perdedores, ahora hay que levantarnos y seguir, buscamos el gol pero recibimos dos muy temprano, el desgaste se dio a lo último, pero no pudimos. En el fútbol hay que tomar riesgos, y más perdiendo en casa”.





Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces