'No tuvimos reacción, mentalmente estuvimos fuera': Autuori

Este sábado Paulo Autori, DT de Nacional, habló en rueda de prensa sobre la caída que sufrió su equipo 0-1 contra Deportivo Pasto. El entrenador asumió la responsabilidad de la derrota. Estas fueron las impresiones más sobresalientes.

Al ser preguntado por la actitud de los jugadores Autuori respondió: "Una cosa es poder y otra es querer, por eso he hablado del esquema técnico táctico, estuvimos en la cancha pero no plasmamos nada de lo que acostumbramos a hacer, fue muy malo y la palabra es la misma, la responsabilidad es mía, los jugadores espero puedan descansar, es un partido que es importante para saber cómo vamos a reaccionar ante este momento, los jugadores siempre han tenido una buena actitud, tanto en el partido como en los entrenamientos".



Sobre la pregunta a las falta de variantes el entrenador aseguró, "Empecé hablando y asumiendo la responsabilidad, tenemos que tener soluciones, nuestro trabajo es este, cualquier cosa que se hable no la acepto, no tuvimos reacción, mentalmente estuvimos fuera, estuvimos físicamente pero no con espíritu".



Nacional queda sembrado en la tabla con 15 puntos (seis empates, tres derrotas y tres victorias), a 3 del octavo clasificado. El panorama no es alentador pues en juego adelantado por la fecha 13, el equipo antioqueño cayó derrotado contra el Tolima.







