Las explosivas declaraciones de Paulo Autuori, técnico de Nacional

La caída de Atlético Nacional, 1-2, con el Tolima, de local en Medellín, en la segunda fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano, hizo explotar al técnico del club paisa, el brasileño, Paulo Autuori.

“Están matando el fútbol y a los jugadores. No hay tiempo para recuperarse entre juegos”, dijo el DT, en referencia a las fechas que se cruzarán entre las finales del torneo colombiano, que terminará el 12 de junio, y la Copa América, que arrancará en Brasil el 14 del mismo mes.

“La planificación no es buena. No sé qué puede pasar si a los jugadores no se tratan bien, podríamos matar a este maravilloso juego”, agregó.



Además, les envió a los hinchas de Nacional un duro mensaje: “Al rival le facilitamos mucho las cosas. Pero nosotros jugamos a lo que sabemos, así a los hinchas no les guste. Nuestro fútbol es tener el balón, ser claros con él y buscar los espacios que nos dejen”.



DEPORTES