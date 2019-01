‘No me gustó el sistema defensivo del equipo’: Autori

El brasileño Paulo Autori fue crítico con su equipo, Atlético Nacional, tras la pérdida 2-1 con Santa Fe, en el Torneo Fox Sports.

La defensa. No me gustó el sistema defensivo del equipo. Ahí debemos mejorar. Le facilitamos al rival para que jugara como le gusta.



Los errores. Lo más importante es que nosotros sabemos dónde cometemos los errores. Ya hemos hablado de eso. Cuando hablo del sistema defensivo hablo de todos los jugadores.



Mayor preocupación. Hemos creado opciones y me preocupa la falta de efectividad, no hemos concretado. Hay que finalizar la jugada con goles. Hemos logrado en algunos momentos cosas interesantes.



Creación del equipo. Logramos llegar, no tanto como en los dos últimos partidos, pero llegamos. Vladimir Hernández tiene un golpe y pudimos hacer algunas variantes para mirar.



Calificación. Para calificar, no. He aprendido que en el fútbol no se puede hacer eso, yo no lo hago. Hablo del partido, de lo que no me ha gustado y de lo que sí. Los dos juegos previos me ha gustado el equipo como llegamos.



Satisfacción. Me ha gustado mucho Juan Pablo Ramírez, cuando ha entrado ha sido solución. La media cancha me ha gustado. Ramírez y Lucumí serán dos jugadores importantes y se van a consolidar.



