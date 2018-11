'En nuestro camerino había un olor a un químico muy extraño': Zambrano

Independiente Medellín clasificó a las semifinales de la Liga II-2018, a pesar de la derrota 2-0 en su visita al Atlético Bucaramanga. El equipo de Octavio Zambrano logró superar la ronda de cuartos de final al imponerse en el global 3-2 y se convirtió en el primer semifinalista del campeonato.

🔴🔵👊 El fútbol que tantas veces nos quitó, hoy nos dio una segunda vida. Estamos en semis. #VamosMedellín. pic.twitter.com/eYgfXxu2bj — DIM (@DIM_Oficial) 18 de noviembre de 2018

A pesar de la clasifiación, hay caras largas porque no jugamos buen fútbol FACEBOOK

TWITTER

El entrenador aseguró al término del encuentro contra Bucaramanga, "A pesar de la clasifiación, hay caras largas porque no jugamos buen fútbol".



Octavio Zambrano agregó sobre el partido: "No podemos sentir satisfacción porque no jugamos bien y nuestro objetivo está de frente. Queremos ser campeones".

Esta sería la sustancia que estaba en el camerino del @DIM_Oficial y de la que emanaba unos fuertes olores que marearon a los jugadores, podría ser un químico que causará dolor de cabeza y desaliento, de comprobarse merecería el @ABucaramanga una FUERTE sanción, puro #JuegoSucio! pic.twitter.com/Q31Bo3Ff3f — Juank Aristi Angel (@JuanAristiAngel) 18 de noviembre de 2018

Finalmente el DT de Medellín hizo una grave acusación sobre las incidencias durante el juego en el estadio Alnfonso López, "En nuestro camerino había un olor a un químico muy extraño. Tengo que contarlo. Así no se juega el fútbol".



DEPORTES