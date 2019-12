Sueño cumplido: Borja llegó a Barranquilla para unirse al Junior

Miguel Borja ya está en Barranquilla y listo para sellar su vínculo con el Junior, para la temporada 2020. El atacante, proveniente del Palmeiras, arribó junto al alcalde Alejandro Char, y dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador tiburón, aunque faltan detalles para que se concrete el fichaje.

"Gracias a Dios por abrirme esta puerta tan grande. A la familia Char, a mi familia y a mi representante. Espero trabajar fuerte para ser campeón con Junior. Lo soñé, quién no quiere estar en los grandes equipos de cada país. Estar con estos jugadores es un privilegio. Aprovechar la oportunidad y dejar todo en cada partido, y que la hinchada se sienta orgullosa. Que podamos conseguir todos los objetivos", dijo Borja a su llegada a Barranquilla.



"Mucha gente puso su granito de arena. Lo soñé desde hace seis meses. Mi representante me decía que había que esperar, que todo era a su tiempo. Queremos hacer historia y esperamos que las cosas se den", agregó el atacante.



Borja también se refirió a la disputa de la Copa Libertadores: "Primero es clasificar la fase de grupos para llegar al mata-mata, que es cuando se saca diferencia. Con este equipo lo vamos a lograr".



De encontrarse con Teófilo Gutiérrez en el mismo plantel, Borja comentó: "Es una bendición más jugar con grandes compañeros como Teo. Estar aquí es un sueño y espero trabajar al máximo para cumplir los objetivos del equipo".



Finalmente, agradeció al Palmeiras por posibilitar eta negociación. "Agradezco a los directivos de Palmeiras porque no es fácil hacer la inversión que hicieron y luego ceder algunas cosas".



Junior, en un comunicado, aclaró que existe el principio de acuerdo entre los clubes, pero que faltan detalles para que la firma de Borja sea una realidad.



"Una vez se finiquiten los detalles con el jugador y el club de Brasil, se optará por seguir el debido protocolo acostumbrado con las nuevas incorporaciones del equipo. Se iniciará con los debidos exámenes médicos, pruebas físicas y la firma oficial del contrato para presentar al delantero de 26 años".

"Es una bendición más jugar con grandes compañeros como Teo. Estar aquí es un sueño y espero trabajar al máximo para cumplir los objetivos del equipo" : Miguel Ángel Borja a su llegada a Barranquilla. pic.twitter.com/jz5cE8qrDZ — Flor Díaz Ospino (@Fdiazdeportes) December 28, 2019

DEPORTES