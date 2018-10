'Hay que ganar los dos partidos y ver cómo se resuelve': Russo

El técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo, quedó dolido con el empate frente a Tolima, porque se redujeron las posibilidades de clasificar, pero dice que quedó conforme con el desempeño del equipo, que no pudo pasar del 1-1, pese a que lo intentó.

"Millonarios creó las situaciones, pudo definir antes. El gol del rival llega cuando lo teníamos controlado. Esto es así. Millonarios tuvo buen nivel y se lleva menos de lo que tenía que haberse llevado. Sabíamos que era difícil. Lo que tenemos que hacer es sumar, tenemos que estar arriba de los 30 puntos. Hicimos los méritos para ganar. Al final sí nos desesperamos y tenemos que jugar y no tirar centros, pero fue muy al final. De muchas cosas, este creo que es el mejor partido de Millonarios en El Campín", dijo el técnico embajador.

"Este equipo, donde no cometa errores groseros atrás y ataque bien, con tranquilidad, puede lograr lo que queremos", agregó el entrenador.



Russo, en todo caso, quedó conforme con lo mostrado por Millonarios. "Tenemos el dolor de no haber ganado. Teníamos que llevarnos algo más. Pero en la respuesta del equipo es una noche para dormir tranquilos. Pero cometemos errores antes que nos llevan a esto. Ahora a lo mejor con 31 no clasifica tampoco".

El DT sabe que las cuentas son claras, tiene que ganar los dos partidos que le quedan y esperar. "Las cuentas eran estar arriba de 30 puntos y por ahí tampoco entramos. Nos tocó una semana de 9 y los rivales hicieron menos. Hoy fue un rival difícil, pero tiene que ganar los 2 que le quedan y vamos a ver como se resuelve lo demás", dijo Russo.



