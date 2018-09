'Tenemos que ajustar, los errores nos cuestan mucho': Russo

Aunque Millonarios lleva seis partidos sin ganar como local, Miguel Ángel Russo, su técnico, quedó conforme con los progresos que, según él, mostró su equipo. Ahora se alista para recibir a Jaguares, el miércoles, en la Copa Colombia. Esto dijo Russo acerca del empate 2-2 con el líder de la Liga, Once Caldas.

Lo que dejó el empate. “Al menos de mi parte, quedaron muchas cosas positivas, lástima no haberle podido dar una alegría a la gente y también a ellos mismos. Estuvimos un poco mejor con el balón, creamos más situaciones. El margen de error es cada vez más pequeño, tenemos que seguir buscando y corrigiendo, ya llegamos a instancias definitivas. A pesar de los errores, le dimos vuelta a un partido. Dentro de la negatividad de no ganar hay muchas cosas positivas”.



El aporte de Christian Marrugo. “Marrugo tiene libertad para moverse a donde él encuentre el partido, es mucho más fácil para nosotros. Igual, estoy contento con muchas cosas que hicimos, entendimos que sin el balón no se puede jugar. El otro día, con Santa Fe, quedamos muy preocupados con eso”.



El funcionamiento de los laterales. “Estoy contento, se van soltando cada vez más. Román y Bertel están dentro de lo que necesitamos y queremos para llegar bien, los vamos rotando con Banguero y con Palacios. Hay mucho desgaste y mucho esfuerzo, hay que saber dosificar”.



La mala racha como local. “Es importante ganar en casa. Hoy hicimos muchas cosas, levantamos un resultado, cuando pasan estas cosas son errores muy puntuales. Cuando pierdes 2-0 crees que todo se viene abajo, pero tuvimos cosas buenas, hoy tuvimos oportunidades para anotar. Estamos teniendo desorientaciones y cometiendo errores evitables, tenemos que ajustar porque nos están costando mucho”.



DEPORTES