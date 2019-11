El análisis de Pusineri antes de la final del Cali contra Medellín

El técnico del Deportivo Cali, Lucas Pusineri, analizó lo que será el juego de vuelta de la final de la Copa Colombia contra Medellín, este miércoles en el Atanasio Girardot.

Sensaciones: "Como yo le digo a mis futbolistas: la vida futbolística se termina a temprana edad, por lo que es importante haber logrado cosas importantes que te acompañan".



Resultado corto: "Como toda final están los detalles y justamente el partido tan intenso y emotivo que lo que pasó, a eso no se le puede corre runa coma, hay que apuntar hacia adelante mañana. Hoy el fútbol el jugar de local es medio contraproducente por la emotividad que existe. Estoy confirme con la lucha de mis futbolistas y por eso venimos con mucha ilusión para disputar este partido.



Partido de vuelta: "Los partidos de final son de intensidad, ida y vuelta, tensión, nervios. Como DT extranjero estoy orgulloso de pertenecer a una liga competitiva. Está bueno que la gente concurra. No vamos a estar solos. Vamos a contar con el apoyo masivo de nuestras familias y la gente del Cali. Esperemos que todo sea favorable para que podamos ganar".



Cadavid en el DIM: "Medellín es rival competitivo. Llegó a una etapa definitoria. Es de respetar. Las estrategias y tácticas son indistintas, pero tendremos la posibilidad de tratare de neutralizar al rival para imponer la nuestra. Esto no deja de ser un juego, los detalles tratamos de hacer hincapié. Esperemos estar victoriosos y con inteligencia emocional para soportar las circunstancias del encuentro.



Mentalidad: "La identidad se construye todos los días, en entrenamientos y competencias. Hoy vemos un Cali que puede ganar y si tiene que perder vende cara la derrota. Estamos luchando en esta final y en los cuadrangulares. Mostramos valentía. Hay que luchar, la batalla de Boyacá se dio luchando. Lucharemos para tratar de ganar.



Antecedentes: "Bueno la verdad que las estadísticas son algo complementario que uno les presta atención y toma en cuenta. Cada partido es una historia distinta. Miramos con un ojo lo que ha pasado pero haciendo foco en nuestras fuerzas para tratar de quedar en la historia del Cali.



Charla técnica: "Esto es un juego de roles. Hay que tratar de corregir los errores. Tratando de apuntalar lo que se hizo bien y darnos cuenta en lo que no hemos andado bien".



Juventus del Cali: "El ADN del Cali es darle oportunidad a los futbolistas de la cantera y complementamos con otros futbolistas. Esa es la fuerza del Cali para una final. Una buena cantera y quienes vienen a colaborar, y hacer la unión grupal que hoy nos identifica como un buen equipo.



