Las voces del Tolima campeón

El bunde tolimense resonó al son de polvora en el Campín. el Deportes Tolima quedó campeón en la casa de Millonarios después de remontar un 1-0 en contra.



Estas fueron las reacciones de Juan David Ríos, Sergio Mosquera, Álvaro Mosquera y Anderson Plata.



Juan David Ríos

La confianza de Hernán Torres. Me apoyo mucho, de 35 partidos jugué 34, creo que hice las cosas muy bien. Estoy muy orgulloso de este equipo.



El título. Mi hija me pidió la medalla, muy emocionado, quedamos en la historia en la tercera historia del Tolima.



Gol de millos. El clima, todo estaba muy complicado, pero mostramos la gallardía y logramos remontar.



Sergio Mosquera



Capitán. Mis compañeros me ayudaron a conseguir esto. En 2018 no pude estar, estas lagrimas son de alegría. Que disfrute la hinchada.



Álvaro Montero

Es el reflejo de muchos que están acá, no es casualidad dos finales en seis meses. Por eso estamos aquí, es el trabajo de nosotros.



Anderson Plata

Recuperación. El partido en Ibagué me dejo tocado, el médico y el profe me guardaron para hoy. Tratamos de estar bien, tranquilos. Muy contentos con el campeonato.



El partido. Era hoy, no había más, correr. Teníamos que ganar.



Campaña de campeón. Fue complicado, tuve una fisura y dure fuera casi 3 meses. Todos luchamos, el profe movió todo y hoy logramos el objetivo.



