'Confío en las capacidades de los jugadores, tenemos la ventaja 2-0'

Junior empató 1-1 contra Rionegro Águilas en el Metropolitano, el marcador global terminó 4-3, dándole el pase a la gran final de la Liga II-2018. Julio Comesaña, analizó el partido y criticó duramente el arbitraje.

Sobre el partido...

"Tuvimos un partido difícil, sabíamos que teníamos que salir a buscar y pudimos haberlo liquidado con el 2-0, pero hubo un error garrafal del juez de linea, porque fue un gol claro y legítimo, es insólito. Después sufrimos porque lógicamente nosotros venimos en trajín muy bravo y los jugadores sacaron fuerza donde ya casi no la tenían, pero logramos defender bien, con uñas y dientes".

¿Alguna opinión sobre el arbitraje?

"El arbitro anuló un gol legitimo, no cobró un claro penal, además que golpearon a Jarlan toda la noche y se mantuvo indiferente. Me voy muy desconforme con el arbitraje de esta noche con la parte técnica y disciplinaria, pero también me voy contento por el esfuerzo que hizo el equipo, ya que es un paso más que damos y estamos donde queríamos estar".

Junior pelea a dos frentes...

"Si Viera está bien, juega y si no, juega Chunga. En ese sentido no vamos a hacer ningún drama. Ahora toca que estos muchachos duerman mucho, se alimenten muy bien y utilizaremos todos medios que tiene la sanidad del equipo para buscar una recuperación total. Si hay alguno que no se recupere, tenemos que buscar a otro que lo reemplace aunque yo confió en las capacidades de los jugadores y además tenemos la ventaja del 2-0".

¿Qué aspectos hay por mejorar?

"Me sigue doliendo lo que pasó en Rionegro, son cosas del fútbol, pero un 3-0 a favor habría propiciado poder tener en el banco a tres jugadores y hubiéramos puesto a jugar a otros. Pero aceptamos los errores, salimos a buscar la clasificación y lo logramos con justicia".









