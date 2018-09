'En el arbitraje a veces hay presiones de poder': Julio Comesaña

Luego de la derrota de Junior contra Once Caldas 1-0, el entrenador Julio Comesaña ofreció una rueda de prensa en donde cuestionó fuertemente el arbitraje del fútbol profesional colombiano, luego de la polémica por un penalti no cobrado contra el equipo de Manizales; además, de los fallos en los partidos contra Millonarios y Nacional. Esto dijo el entrenador del equipo Barranquillero.

Rueda de prensa de Julio Comesaña tras el partido contra Once Caldas

La conclusión que me queda es que cuando salimos de nuestras casas, como siempre, cuando salimos para un partido, y alguien nos pregunta para dónde vas, decimos - Vamos a jugar. En Manizales, vamos a jugar en Bogotá con Millonarios, vamos a jugar con Nacional en Medellín- Y a eso vinimos, y jugamos, y no nos escondimos, jugamos, no vinimos a dar patadas, no vinimos a pelar, no vinimos a robar a nadie ni a mortificar a nadie, sino respetando el público, a dar un espectáculo de futbol - que me parece interesante-, y yo me voy feliz, -como le dije a los jugadores-, porque jugaron como varones.



Y algunas veces me dan ganas de hacer otras cosas, que alguna vez las hice y me avergonzaron y no quiero repetir, ya estoy grande para repetirlas y aprendí de esas lecciones, pero adentro es muy difícil dominar y manejar las emociones, positivas y negativas.



Positivas porque algunas veces se agranda y quiere hacer cosas de más y burlarse del rival y está mal. Y negativas, cuando pasan cosas como estas de manera repetida, en tres partidos seguidos de visita, y partidos grandes, importantes. Afortunadamente la televisión está ahí para ver todo lo que pasa.



Entonces yo me voy con una felicidad inmensa en mi interior, porque el equipo hasta con 10 jugadores buscó, insistió, peleó el partido con un buen equipo, - que por eso está donde está -, me voy contento por eso, nosotros podemos poner la cabeza en la almohada esta noche y dormir tranquilos.



Pero también les digo algo, estas cosas que le pasan al Junior, y algunas veces a otros equipos, porque yo miro todo, -alguien dijo si, pero contra pasto fue el que cometió un penal con la mano y no cobraron, -ah, entonces nos están cobrando eso -, que tenemos que ver nosotros si no le cobraron el penal a Pasto, ¡que se lo cobren contra nosotros, que se le cobren si fue penal!, ¿por qué no?, a mí no me gusta ganar así, a través de la rabia de otro o de alguien que se siente estafado, no me gusta ganar así, yo creo que el tema arbitral es para prestarle atención profundamente, los árbitros deben estar respaldados de otra manera, con su seguridad y con todo lo que tenga y no estar para un partidito, cada partidito, con prestaciones, perdónenme que me meta en estas cosas, pero conozco el tema de hace años, porque hay posibilidades, no sé si ocurren cosas o no, pero hay posibilidades, a veces ni siquiera con dinero, porque hay presiones del poder, -si pitas bien aquí, o si pitas así, vas a pitar internacionalmente-, y lo digo esto, porque esto lo viví en otros lugares con gente que influye de esa manera.



Otra cosa, todos nos preocúpanos, como los jugadores, lo mismo que los entrenadores, todos nos preocupamos de la capacidad técnica, de la condición, del carácter del árbitro, de la personalidad que tiene, de si es muy alto, muy bajo, de si tiene presencia internacional, ¿y de la parte moral que nos preocupa?, ¿que nos preocupa de la parte moral de las personas?, ¿alguien se preocupa por estudiar eso?, yo quisiera saber de la moral de las personas, porque hay personas que llegan a algunas cosas, porque hay un límite, y a veces son capaces de ceder en algunos de sus valores y negociar, pero hay valores que uno no negocia nunca porque no podría vivir, no podría existir en la tierra



Esto tiene que tener una solución para Junior y para todos, que se termine esto, esto que nos pasó a nosotros hoy, y que seguramente le pasa a otros, -que como no son Junior no importa, no hay problema, favorecieron a este que es más grande, esta bien- lo único de digo de futbol es que me gustó el partido, me gustó el rival, jugó como viene jugando siempre, lo felicito profesor, muy buen equipo, a Bodhert y a sus muchachos y a todos, yo ya felicité a mis jugadores porque jugaron como varones hasta el final, y jugaron bien al futbol, no más muchachos, no quiero extenderme más porque no estoy en condiciones para hacerlo, les agradezco.







