La autocrítica de Comesaña tras el empate contra América

Julio Comesaña dio sus impresiones luego del empate de Junior contra América en el partido de ida de la final, que terminó 0-0. El DT se mostró incómodo con el resultado y reconoció las fallas de sus dirigidos para encontrar el camino del gol.

"No voy a hablar del América, digo que nosotros no tuvimos la precisión que debemos tener en ese trabajo defensivo del América, de cerrar líneas de pase, replegar, buscar el error para contraatatacar, no se puede ser preciso a esa velocidad donde no hay espacios. Nosotros equivocamos los caminos, con mucha ansiedad, mucho deseo", dijo el técnico.



Comesaña consideró que su equipo se dejó llevar por los nervios, cuando viene de ser bicampeón de Colombia y no tiene la misma necesidad de su rival.



"Estamos jugando por el orgullo de conseguir otro título más, pero no tenemos angustia de irnos al descenso, de clasificar a una copa porque ya estamos, me parece que no disfrutamos el partido, jugamos con angustia y nuestro equipo no es así. Equivocamos los caminos".



Además, Comesaña analizó que su equipo no tenía la forma de hacer algo diferente para encontrar la victoria, por su estilo de juego y los jugadores que tiene.



"Me parecía difícil que hiciéramos un gol. Hay cosas que no se pueden arreglar ni con un cambio, en la estructura nuestra en el terreno tenemos limitaciones para armar una figura distinta que nos pueda dar algo más. Son cosas nuestras del equipo. Puede haber solución con otro tipo de jugadores que nosotros no tenemos. A veces chocamos con cosas que no nos permiten elaborar bien. Si metemos a un jugador que elabora más, tenemos que sacar a alguien que nos da presencia arriba".



