Julio Comesaña habló duro y de frente

Julio Comesaña habló claro y puntual, tras el empate 2-2 del Junior con el Tolima, que le dio el paso a la final al conjunto que defiende el título del fútbol colombiano.

El partido. Nos dominaron, nos controlaron el balón, pero nosotros pudimos salir de eso. Tolima jugó muy bien y nos hizo ver mal.Demostramos que Junior es un equipo con experiencia. En el segundo tiempo el equipo mejoró mucho con la pelota.



Víctor Cantillo. Calma y paciencia. El partido fue difícil. Cuando viene la expulsión pasó algo que pasa siempre. La estrategia es anticiparse a lo que puede ocurrir, pero hay cosas, como una expulsión, que no se piensa. Íbamos perdiendo y pusimos a un zaguero y mantuvimos a Cetré y a Gutiérrez arriba y eso desacomodó al Tolima.



El final. Gamero nos puso problema en el final, pero salimos adelante. Estamos en una época de cosecha. Uno siempre siembra y siembra y parece que la cosecha no llega, pero me he dado cuenta que ha llegado después de tantos años.



Los cambios. No hay nada bueno sin sufrir. Nada regala nada. Los que entraron ejecutaron bien y lo que pasó en Ibagué es de los jugadores. Les agradezco mucho porque con ellos acerté.



Deportes