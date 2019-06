‘Que el alcalde les dé dos días de celebración pagos’: Comesaña

Lo que dijo Julio Avelino Comesaña, técnico del Junior, al final del partido.



Títulos. Todas estas conquistas tienen algo especial, esta puede ser que llegamos en ocho partidos. Jugamos contra un rival durísimo y luego de una jugada desafortunada, que a cualquiera le ocurre, el equipo sacó la fuerza interior y se llevó el triunfo.

La razón. Dios nos ha llevado y entregado este título. Dios les da a todos lo que se merece. Lo merecimos y nos lo dio, de no ser así no nos lo hubiera dado.



Mensaje a la hinchada. Que los quiero mucho que disfruten y repito, la razón de ser de un equipo son los hinchas. No hay más nadie. El alcalde que les dé dos días de celebración pagos. Estoy muy contento por saber que en Barranquilla están disfrutando.

Partido. Fue un título muy bravo, caímos con Melgar y nunca más, bueno hoy (miércoles) sí, y que más les puedo decir, siempre se lo debo a otras personas, a los jugadores.



DEPORTES