'Es un juego y atentar contra la vida son cosas mayores': Quintero

Juan Sebastián Quintero habló luego de que su vehículo sufriera unos impactos de bala este domingo en Cali, luego de ser eliminado de la Liga II-2018.

📃 Comunicado oficial sobre el acto violento ocurrido contra nuestro jugador Juan Sebastián Quintero. pic.twitter.com/qjqeCb9cuq — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 12 de noviembre de 2018

El disparo pegó en la puerta y mi hermano y yo salimos ilesos, por suerte FACEBOOK

TWITTER

“Ya estaba llegando al apartamento cuando siento que me tocan el vidrio y ya estaba la persona con el arma dispuesta a dispararme; me dio como dos o tres segundos de reacción y yo aceleré. El disparo pegó en la puerta y mi hermano y yo salimos ilesos, por suerte”, dijo el defensor a medios de comunicación.



Sin embargo, el defensor vallecaucano llamó a la prudencia tras estos hechos, pues si bien no se sabe cuál fue el motivo del suceso, no quiere que por fútbol se lleguen a estas instancias.

A penas tocó el vidrio me apuntó con el arma y dijo “te maté” FACEBOOK

TWITTER

“A penas tocó el vidrio me apuntó con el arma y dijo “te maté”. Se está investigando cuál fue el suceso y la persona que hizo el atentado. Estas cosas son inexplicables en el fútbol porque es un juego y atentar contra la vida son cosas mayores”, comentó.









FUTBOLRED