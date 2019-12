'Esto es único, vamos a hacer todo para ganar el torneo': Segovia

Hace 11 años que América no juega una final de la Liga. Juan Pablo Segovia, defensor y capitán del equipo, es consciente de la responsabilidad que tienen. Estas fueron las declaraciones del argentino en la rueda de prensa previa al duelo con el Junior de Barranquilla.

El reto de la final. “Obviamente que para nosotros es una responsabilidad un sueño poder jugar una final, esto es una base de todo el año, el profe llegó en este semestre, todo el esfuerzo que los chicos han hecho, ahora lo que queda es tratar de ganarla, nadie nos regaló nada y esperamos hacer el partido de la mejor manera”.



¿Quién tiene más presión, América o Junior? “De las dos partes estamos en igualdad de condiciones, la presión no influye para ninguna, son finales, vamos a tratar de hacer un buen juego, América hace muchos años que no tiene esta posibilidad y para nosotros es único, vamos a hacer todo para ganar el torneo”.



La importancia de Teófilo Gutiérrez en Junior. “Es un jugador muy importante para Junior muy importante, lo ha demostrado en muchos años, tenemos que estar muy concentrado y no darle espacio”.



Ya ganaron en Barranquilla. “Esto es una final, eso cambia la manera de jugar de los dos equipos, aparte hay jugadores que no estuvieron, nosotros ya venimos más asentados de lo que quiere el profe y ya estamos más seguros, estamos en una final, estos partidos son aparte y así los asumimos”.



El momento clave de la campaña. “Obviamente que nosotros nos propusimos más que nada poder ganar de local, eso era muy importante, después de visitante se hace un poco complicado porque los equipos se hacen fuertes de local, nos jugamos más una final allá, pudimos sacar los 6 puntos para seguir dependiendo de nosotros”.



La posibilidad de una nueva estrella. “Desde que llegué al América me hicieron sentir eso desde el primer minuto que pisás la cancha, en la calle, cuando me llamaron desde principio de año al América nunca dudé, es un gran esfuerzo, por algo estamos acá, nadie nos regaló nada y merecidamente llegamos a esta final, esperamos lograr lo que todos queremos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

@marquitosgarces