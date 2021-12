El argentino Juan Cruz Real, que fue campeón con el América de Cali, será el nuevo técnico del Junior de Barranquilla para la temporada de 2022.





El DT se refirió a este importante paso en su carrera. un reto enorme al frente del cuadro tiburón, que en 2021 no logró la estrella.

Palabras de Real

"Uno como profesional toma todos los desafíos de la misma forma, pero en clubes tan grandes como el Junior de Barranquilla el nivel de exigencia es distinto. El conocer ya el medio es algo importante para nosotros como cuerpo técnico, esperamos revalidar lo que hicimos en el club anterior, tenemos mucha ilusión de entregarle alegría a la gente y conseguir los objetivos deportivos que es lo que necesita la institución", dijo el DT.



Real arrancará en forma en enero del 2022, pero ya está panificado su plantilla para encarar la temporada.



"Nos hemos puesto a trabajar inmediatamente, hay muchas cosas por organizar y planificar de cara al periodo preparatorio, los compromisos que va a tener el equipo y la conformación final de la plantilla para este primer semestre. Estoy muy conecto, el barranquillero es muy cálido, me han recibido muy bien y me he sentido muy cómodo. Venimos con la mayor disposición de entregarnos plenamente por esta causa", complementó.



Además, comentó: "Junior es un club muy grande, uno de los más grandes de Colombia. Es influyente en la región. Me gusta cómo se siente el fútbol acá, la pasión que se siente, me siento identificado con eso. El fútbol es cultural y une el sentimiento de esta región, la responsabilidad para nosotros por medio del equipo es generar ese sentimiento en el hincha", concluyó.

Buscan a Borja

Junior promete armar un equipo de alto nivel para 2002. Ya este lunes llegaron a Barranquilla Fernando Uribe y Daniel Giraldo, de Millonarios.



Sin embargo, la gran ofensiva juniorista es para contar con Miguel Borja, el delantero del Gremio y quien está en negociaciones para regresar.



Se trata de un jugador costoso, de alto cartel, pero que tiene afinidad con Junior. También lo pretende Nacional.



