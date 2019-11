Osorio pide proceso en Nacional: 'No podía hacer magia en 4 meses'

El técnico de Nacional, Juan Carlos Osorio, dio sus razones a la eliminación de Nacional de la final de la Liga. Dice que está dispuesto a seguir, quiere hacerlo, pero que no tiene problema en salir si así se lo piden.

El DT comenzó asumiendo la responsabilidad de esta eliminación. "Veníamos a hacer un proceso. Asumo toda la responsabilidad, pero continuaré, pondré todos los esfuerzos. Tengo un promedio de edad de 23 años, le pesan los partidos como el de hoy. Los finalistas de la Copa Libertadores: 140 millones de dólares vs River, 155 millones de dólares. Nacional, como dijo el presidente, tiene la triste realidad que por los malos manejos está en crisis. Hay que empezar un proceso para el que estoy dispuesto, como se hizo del 2012 al 2015".



Luego, aseguró: "Ojalá no sembremos árboles que no veamos crecer. Nacional debe dar un ejemplo, hacer una pausa, mostrar la humildad, este es un país tercermundista, para exportar, no podemos pretender, y no tengo esa capacidad, hacer magia en 4 meses".



"Mientras que todos aterricemos, asumo la responsabilidad. Fue un desagravio para la hinchada. Si soy el que tengo que dar un paso al costado, no tengo problema, pero Nacional hoy tiene que replantearse todo"., agregó.



Osorio dejó mensajes para la directiva verdolaga: "En momento de crisis vale la pena un replanteamiento y eso le sugiero a Nacional, incluyendo a mis compañeros de trabajo y a la hinchada. Hoy dimos todo. Nacional debe aceptar equivocaciones. Acepté venir a un equipo que solo trae un refuerzo, Baldomero Perlaza, y estoy orgulloso de él, el mejor volante llegador del fútbol colombiano".



