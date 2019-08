'Se me están dando los goles y tengo que aprovechar': José Ortiz

Muy feliz, pero sin perder la humildad, se mostró el atacante de Millonarios José Ortiz, quien anotó otro par de goles, esta vez al Deportivo Cali para darles a los embajadores los tres puntos.

"Feliz. El primer tiempo nos costó un poco, en el segundo hicimos nuestro juego, lo que preparó el profe en la semana. Se dan los frutos", dijo el delantero e Costa Rica, nueva figura de Millonarios.

Jugador del partido DIMAYOR 🥇⚽🏃‍♂



🌟🏅José Ortiz fue elegido como el mejor jugador del partido entre @MillosFCoficial y @AsoDeporCali🏅🌟 pic.twitter.com/Y10KKrI3kg — DIMAYOR (@Dimayor) August 25, 2019



Ortiz salió ovacionado del partido tras sus dos anotaciones. Y cómo no, si les dio otros tres puntos al equipo.



"No nos estábamos entendiendo, lo que nos pidió el profe nos faltaba. En el segundo nos entendimos y sacamos el resultado", agregó.



Ortiz ya le había hecho tres goles a Equidad y además hizo dos en la Copa Colombia, contra Medellín. Está en plena racha.



"Superfeliz. feliz, muy agradecido con la gente, me han apoyado y tengo que demostrarlo en la cancha, dar lo máximo por la afición y los compañeros".



El delantero estará presente en la fecha 9, en el juego contra Nacional, luego se unirá a la Selección de su país. "Viene un partido difícil de visita, esperemos hacer un juego inteligente y sacar el resultado, no importa si anoto o no, sino sacar el resultado positivo".



Ortiz se refirió a la sociedad con Zapata, quien lo asistió para desbaratar a la defensa del Cali. "Tengo que aprovechar las habilidades de Zapata, hace que me llegue el balón. En el primer tiempo me tenían muy bien marcado, en el segundo pude aprovechar".



"No me lo imaginaba, trabajo para el equipo y tengo que aprovechar. Estoy con los pies sobre la tierra. Se me están dando los goles y tengo que aprovechar", agregó.



"Moverme de los defensas es un fuerte que tengo. Dos pelotas me quedaron y anoté.

Me gustó el segundo gol, por la jugada de Zapata y pude anticipar", puntualizó.





DEPORTES