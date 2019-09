'Me dicen fracaso del primer torneo y soy primero en reclasificación'

El técnico Jorge Luis Pinto hizo su balance del triunfo de Millonarios en su visita al Medellín, 1-2, en el Atanasio Girardot. El DT analizó que el primer semestre, cuando se le escapó el título, no fue un fracaso.

Análisis: "Yo vine a ganar, vamos a ver si se puede o no, yo soy el primero que quiere ser campeón. Fracaso no fue el primer torneo. Me siento herido cuando me hablan de fracaso por lo del primer semestre, si soy el primero en la reclasificación, que tal que fuera de quinto o de cuarto, entonces sería superfracaso, y estoy segundo o tercero en esta Liga".



Trámite: “En el primer tiempo mostramos cosas muy buenas, obviamente por la necesidad del rival nos encerró y arriesgó, supimos cobrar”. "Son circunstancias de juego, se maneja un esquema defensivo para asegurar y el contraataque. Medellín arriesgó y perdió. Así es el fútbol". Si nos metimos muy atrás, hay que controlar más adelante".



Fallas: "“Partido duro, sé que hay mucho que corregir pero nos vamos con los 3 puntos y es muy importante”.



Rival: “Muy contento con el resultado. Medellín tiene jugadores muy importantes, por momentos no tuvimos claridad pero supimos aprovechar nuestras opciones y ser certeros”.



