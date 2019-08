'El fútbol no puede seguir así', la queja de Pinto contra el árbitro

El técnico Jorge Luis Pinto dio su parte de victoria tras el triunfo de Millonarios contra Jaguares. Habló de las virtudes de su equipo, del buen momento de Andrés Román e hizo una crítica al arbitraje.

“Fue un partido difícil y más cuando empezamos abajo en el marcador, el equipo tuvo carácter para remontar. Tuvimos mucha creación de juego y creo que controlamos el balón", dijo Pinto.

"Necesitamos que nuestra posesión de pelota se convierta en profundidad, en generar más juego y más opciones de gol", agregó.



El entrenador se refirió al trabajo de sus laterales y específicamente de Román, autor del gol del triunfo: "Nuestro laterales tienen la orden de salir, Jaguares se dio cuenta y nos tapó. Román es importante, ha hecho goles, esa potencia con que va es muy buena para nosotros. Pero en defensa estuvo contundente, agresivo, seguro".



En cuanto al arbitraje de Jhon Hineztroza, criticó que el partido se detuviera constantemente. "Lo que si no comparto y no sé si la comisión (arbitral) se moleste, pero no puede detenerse el fútbol como se hace acá en Bogotá. El fútbol no puede seguir así. El hecho de que se alargue el tiempo, ¿se permite detener el juego?, no. Algunos árbitros creen que porque si al final se agrega el tiempo, es permitido detener el juego. Me sorprende. No quiero molestar a nadie, pero apenas detuvo Jéfferson el balón hizo pausa y de una vez se le vino el árbitro. Y en 90 minutos nunca fue donde Jaguares. Ahí está la prueba. Respetuosamente solicito que se atiende ese requerimiento, detienen el ritmo de juego y eso afecta nuestro juego".

Finalmente dijo: "Los cambios entraron bien a ayudar en el flujo del juego, Felipe Román viene cada vez mejor y el equipo va mejorando y encontrando el camino”.





