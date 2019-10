Las preocupaciones que le quedaron a Pinto tras la derrota de Millos

Jorge Luis Pinto está preocupado. La derrota de Millonarios contra Tolima 2-0 genero alarma. El equipo tuvo un mal desempeño defensivo y el DT lo reconoció. Ahora, sabe que cada compromiso que viene será fundamental para pensar en la clasificación.

Análisis juego aéreo y partido: "Me preocupa. Hemos trabajado mucho sobre eso, sabemos nuestros defectos y desgraciadamente ocurrieron nuevamente. Hemos trabajado mucho el juego aéreo y hemos dado ventajas. El primer tiempo fue bien manejado con opciones de lado y lado. Ellos hacen el gol y quedan tranquilos. La lesión de Lasso repercute porque me quedo sin centrodelantero, ayer se lesionó Arango. Y la expulsión me complica más. Movimos posiciones, encontramos algo de manejo, pero no profundidad total. Sabia que me iban a contraatacar, me voy muy preocupado, lo hemos venido conversando con el grupo. el otro partido será otra historia para corregir lo que más se pueda en estos días.



Qué faltó. Falta creatividad, nos falta aporte de desequilibrio. No hemos podido encontrar profundidad. Vinimos a buscar el partido. Los goles me complican. No somos negativos en buscar ataque. Toamos riesgo. Los cambios no fue para defenderme. Nos faltó contundencia, no hay duda.



Defensa: No hago linea de tres, es línea de 5. Queríamos corregir y sabíamos de su virtud del juego aéreo. Lo hemos entrenado. nos ganó Tolima en eso. nos toca seguir trabajando.



Corregir: Miraremos que no nos lancen en el medio, que la defensa juega con intención y trabajaremos fuerte lo que es el juego aéreo. Es la única manera. No pienso en nuevos jugadores, soy respetuoso de los que tengo.



Clasificación: No estamos clasificados. Fue lo primero que dije al equipo. Necesitamos los puntos que nos quedan.



Actitud: todo faltó. Hubo descuidos de juego, atención, táctica, actitud. Tomar riesgos.



DEPORTES