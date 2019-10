'La parte defensiva no tuvo ningún comportamiento': Pinto

El técnico Jorge Luis Pinto quedó muy incómodo con la derrota de Millonarios frente a Cúcuta, este miércoles en el estadio General Santander. El técnico aseguró que su equipo tuvo un mal comportamiento defensivo y por eso perdió el partido, 3-1.

Los errores: En defensa fuimos sorprendidos nos ganaron en velocidad crearon opciones y aprovecharon. Nos dificultaron un poco. Cometimos muchos errores en defensa, por descuido. Un gol no lo podemos recibir tan rápido. Esto nos enseña que hay que tener mas regularidad en defensa.



Los cambios: "Se lesionó Ortiz. Segundo, consideré que un volante mixto como Carrillo podría dar profundidad al equipo. El tercer, un marcador de punta con amarilla, que sale y abre la cancha.



A corregir en defensa: "Organizarnos más rápido, ser más contundentes, la espalda hay que cuidarla, cuando íbamos al ataque nos atacaban fácil. Eso nos complicó. Perdimos en el contraataque".



Visitante: "A veces ganamos, perdemos o empatamos. Hemos ganado de visitantes. Hay detalles que tengo que corregir y mirar detenidamente en el funcionamiento. La parte defensiva no tuvo ningún comportamiento".



¿Qué pasó en el primer gol rival?: "Desatención, desconcentración, no es incapacidad. Estábamos posicionados, pero no nos pueden empatar tan rápido. Debe haber referencias a jugadores como Carmelo Valencia. No me gustó para nada el equipo enlo defensivo, en esos cruces nos complicaron. Pudimos haber recibido otro gol. Nos salvamos. Generamos productividad ofensiva. Al final Cúcuta nos ganó los espacios nos contraatacó".



