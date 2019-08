‘En el fútbol no puede ser uno descuidado’: Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, destacó algunas mejorías en el juego de su equipo, pero lamentó el error que le costó la derrota a su equipo frente al Medellín, 2-1, en los octavos de final de la Copa Colombia.

“En el futbol no puede ser uno descuidado, punto. Los descuidos los cobra el fútbol. Hoy (miércoles) tuvimos uno que no se puede cometer y perdimos”, declaró Pinto en rueda de prensa. "Nos vamos tristes por la forma como nos ganaron, pienso que el empate era lo justo", agregó.



“Un partido duro con llegadas de ambos lados. Me parece que tuvimos momentos de partido muy buenos con transiciones rápidas y presión alta”, agregó el santandereano.



Pinto, entre las cosas por corregir, destacó: “Nos está haciendo falta la pausa en el último cuarto de cancha para meter el pase gol. Estamos jugando muy apresurados”, señaló.



“Estar en Millonarios requiere una fortaleza mental de siempre mejorar y entregarlo todo. Trabajaremos para corregir los errores y concretar las opciones que generamos”, concluyó.



DEPORTES