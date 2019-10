Pinto lo admite: 'Tengo vergüenza'

Jorge Luis Pinto ya no encuentra respuestas. No entiende qué pasa. Su equipo, Millonarios, volvió a perder, ahora contra América, 1-2, y en Bogotá. El equipo está en caída libre y no reacciona. En la rueda de prensa posterior al partido, Pinto se mostró avergonzado por el resultado y dijo que lo que sucede ya se sale de sus manos.

Millos sufrió dolorosa derrota en Bogotá. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

Análisis: "El partido empezó bien, haciendo fútbol. Replantee el equipo después d elos de Patriotas. Miré alternativas. Sentí que iba bien el partido, controlando. Desgraciadamente se dan errores, la expulsión y el penalti y eso complica. No jugamos contra principiantes. Después el equipo estaba recogido para asegurar el empate y contraataque. Íbamos bien, iba para el empate, pero nos sorprenden en media distancia".



Razones: "No tengo más que decir. Hay errores, nos equivocamos. Tenemos pena, siento vergüenza con todo lo que se llama Millonarios: jugadores, familia, directivas, hinchas. Soy franco: Tengo vergüenza".



Las tarjetas: "Siempre estamos pendientes del manejo de las tarjetas, de las faltas. Pero se cae en eso. Eso es de experiencia. Tienen que aprender cuándo no hacer la falta. Y caemos en eso. Inocentes. Me duele porque el grupo no es de mala fe. Mañana van a decir que Pinto peleó, que no se qué, que es un sargento. No. Hemos trabajado con respeto. Pero hay errores. Hay cosas que yo de mis manos no puedo hacer. Así se lo expresé a los directivos".



Niveles: "Entiendo lo de Jaramillo. Lo hemos hablado. Lo de Juan David, hoy reaccionó y alguna cosa hizo. Nos agrupamos bien. Estaba contento por controlar el empate muy bien. No sé..."



Los cambios: "No quería dos zurdos (de centrales). Creí que la funcionalidad era compleja. Jaramillo ha jugado de central. Pensé que teníamos equilibrio. No había tanto riesgo de ataque de América.



