'Hemos ido progresando y ganando comportamiento': Jorge Luis Pinto

El técnico Jorge Luis Pinto analizó el triunfo de Millonarios contra el América. Asegura que su equipo va por buen camino y con muchas cosas positivas.

El partido: "Un gran partido, hubo trámites de riesgo, pero los controlamos. Tener un equipo a presionar en campo contrario, casi los 90 minutos, no es fácil y hemos ido progresando y ganando comportamiento, hemos hecho cosas importantes. Aumentamos el volumen de ataque".



Rival: "América es un buen equipo, intenta jugar, no se entrega, va para adelante. No fue fácil. Pero aseguramos un resultado importante por la motivación, por llegar a la final de un torneo importante por los equipos que han estado".



Salazar: "Demostró que improvisa, es inteligente. Ojalá capitalice esto, porque es uno de los buenos talentos del fútbol colombiano".



Refuerzos: "El rendimiento me gusta. Jaramillo hizo cosas importante. Payares viene dándole fútbol al equipo, seguro en defensa. Nuestra estructura viene perfeccionándose. Falta que los jugadores la conozcan más. No reventamos, no nos metemos atrás. América nos metió un poco, pero Faríñez no ha sido figura, es decir que hemos tenido una seguridad importante".



Claves: "Ritmo, intensidad y manejo de pelota, son las premisas, y regularidad, que como empezamos terminemos. Presionado al rival en campo contrario. Nos falta pero ahí vamos".



