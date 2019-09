'Queremos asegurar el primer puesto, vamos por él': Pinto 

El técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto, analizó la victoria de su equipo contra Alianza Petrolera, en la fecha 13 de la Liga, 2-1. Pinto quedó satisfecho con lo hecho por su equipo en el primer tiempo, pero no lo del segundo.

Balance: "Buen primer tiempo, con opciones de gol, atacamos. No era fácil, ellos montan cinco volantes y complican. Segundo, no me voy contento. Felicito al equipo porque ganamos, pero me voy triste por lo del segundo tiempo. Tenemos que mejorar el control del partido cuando se va ganando. No podemos terminar como hoy".

Pinto, en el partido contra Jaguares. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO



Lo mejor: "Aseguramos dos goles, manejamos el partido con presión, le quitamos la pelota, encontramos espacios para atacar. No lo hicimos en el segundo tiempo".



Objetivo: "Hay que mejorar el control del partido. Hemos sido descuidados. Las tres victorias seguidas nos motivan, queremos asegurar el primer puesto, vamos en busca de él ,no es fácil, pero esperamos corregir y llegar a ese primer puesto.



Los goles: "Siempre que haya alternativas sirve. Juan David viene haciendo goles importantes. Rambal. A Ortiz ya lo conocen y lo referencian bien.



Duque: "Ha cogido ritmo, entrega al máximo. Hizo un gran partido. Ojalá que todos los once fueran así".



