‘Llevamos una serie de goles en contra que me mortifican’: Pinto

Jorge Luis Pinto reconoció que le preocupan los goles que le han marcado a Millonarios en los últimos partidos, pero destacó lo hecho ofensivamente por el equipo, y en especial el costarricense José Guilllermo Ortiz, en el 3-2 frente a Equidad. Estas fueron sus declaraciones en conferencia de prensa.

El resultado. "No hay felicidad completa. Eso le dijeron al Brasil campeón del mundo: no tiene una buena defensa, pero fue campeón del mundo. Hay méritos ofensivos, hacer tres goles en un partido, no fue la figura del partido Wuilker. Nos falta madurez, un poco de experiencia en el manejo del partido, lo tengo que reconocer. No ha sido fácil conjugar las fichas del equipo, eso cuesta”.



Las fallas defensivas. "Llevamos una serie de goles en contra que me mortifican. Me mortifica el gol en cruce de balón. Vamos a trabajar, a estar pendiente de eso, a corregir, acciones específicas de defensa que reconozco que nos hacen falta. Pero me alegra que haya jugadores que estén tomando ritmo como el caso de Balanta, que lleva su segundo partido, el caso de Ortiz".



Los casos de Payares y González Lasso. “Payares ya recibió los resultados de sus exámenes y tiene el alta médica para empezar a entrenar a la par con el equipo. A Fabián le mando un saludo desde aquí. Yo no opino de eso pero los médicos piden ir despacio”.



La mejoría de Óscar Barreto. “Barreto tiene muy buenas condiciones, ha entendido lo que queremos con él y con trabajo ha logrado tener un buen rendimiento y buenos partidos. Con Barreto se han dado pautas tácticas para que explote sus características porque tiene buenas condiciones”



Las lesiones de Rambal y Salazar. “Rambal tiene una contractura en los aductores. Vamos a esperar que evolucione 24 horas y será evaluado nuevamente. Es el único que ha jugado todos los partidos y eso le ha costado. Confío que pueda estar el próximo sábado Juan Camilo tiene un traumatismo en el tobillo que no es de gravedad”.



