'Botamos 4 opciones, algunas por egoísmo o por imprecisión': Pinto

El técnico Jorge Luis Pinto analizó el empate de Millonarios contra Nacional (1-1) en el Atanasio Girardot. Consideró que su equipo dejó escapar la victoria, por no concretar las opciones, algunas, "por egoísmo".

Análisis: "Pudimos sorprender. Sabíamos cuál era el planteamiento y cómo ganar la espalda y los espacios libres del rival, y controlarlos. La expulsión me dañó el trabajo defensivo y eso le dio fuerza a Nacional".



Sinsabor: "Era un partido ganable. Nacional nos abrió bien la cancha, especialmente con Palacios. Yo hice los cambios por necesidad, me quedé desequilibrado, en aire, en pausa para manejar, con gente para tapar los costados. Pero tuvimos opciones claras y algunas que hay que mirar el video con los jugadores y corregir. Todos nos tenemos que apoyar".



La salida de Silva: "Mackalister es experimentado, casi un líder del equipo, y ese cambio me mató. Nos faltó tener un poco la pelota, ahí la regalamos. Pero es claro que Botamos cuatro opciones, algunas por egoísmo o imprecisión para definir el partido".



Sin 10. "El enganche se lesionó. Él no es clásico, es práctico, simple, que puede lanzar y romper, no el de la pausa. Eso le he pedido, que sea más moderno. Pero el cambio se sintió. Salazar tuvo sus pases, le faltó experiencia para ser más profundo. Hansel tuvo un partido brillante. Para Ortiz no es fácil estar en la dinámica del fútbol colombiano. Tuvo el triunfo. El triunfo se nos fue de las manos".



El rival: "Nacional se nos fue encima masivamente. Tenía pensado manejar el final con línea de 5 y se me fue en los cambios. Hoy los cambios no me ayudaron para nada, no los que entraron, sino la forma. Fue un partido duro.



Conclusión: "No concretamos las opciones y eso nos complicó el partido. Y la reacción de Nacional y el tema de los cambios. Pero me voy contento, es una plaza dura.



