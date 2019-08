'El fútbol con un goleador es clave para poder triunfar': Pinto

Jorge Luis Pinto reconoció que en la victoria de Millonarios contra Deportivo Cali (2-1) su equipo tuvo un mal primer tiempo, pero que se recuperó y encontró el juego que el DT quiere. En la rueda de prensa posterior al juego, habló del momento de José Ortiz, autor de los dos goles, y del funcionamiento del equipo.

Análisis: En el primer Cali jugó muy bien, nos pudo hacer otro gol. Estuvimos nerviosos e inseguros. Les dije que nos puede faltar táctica, técnica, pero no confianza. Que estuvieran tranquilos, podíamos imponer nuestro estilo. Felizmente reaccionamos. Fue un partido complejo para mí, siempre pensé en hacer cambios, pero cuando lo vi levantar, dejé que tomara su rumbo. Al final ya fue por cansancio. Reconozco, fue un mal primer tiempo , pero reaccionamos y ganamos un partido importantisimo .Me encantó la reacción del equipo, sintió el partido y no se quedó mirando qué hacia el cali



El momento de Ortiz: Tenemos que aprovecharlo y que él participe, tiene virtudes, intuición, sabe acompañar el ángulo de juego, es contundente, lo hace más por sorpresa que claridad. Hay que saberlo alimentar porque él es oportuno. Se ha compenetrado en el grupo. Esperamos que siga progresando. Ustedes conocen la historia, Di Stéfano, Pedernera, Iguarán... Ojalá él siga así y anote mas goles. El fútbol con un goleador es clave para poder triunfar. (...) Estamos negociando con la Federación a ver si puede estar para el clásico (contra Santa Fe), es una decisión entre ellos y nosotros. Hasta el momento tienen partido contra Uruguay y no se si definan otro.



Zapata: Estuvo cerca del cambio, pero tuve calma. La experiencia me dijo que debía tener calma. Cali tuvo su tiempo, el segundo lo aprovechamos con contundencia.



Qué falta. El equipo esta adquiriendo madurez, pero no la ha encontrado. Por muchas cosas, como los jugadores nuevos. Estaba preocupado por tener tranquilidad, el Cali es más experimentado.



Los centrales: El tiempo lo va a decir que pasen los partidos y ganen confianza. No estuvieron tan bien en el primer tiempo, luego reaccionaron. No les echemos la culpa solo a ellos. La defensa somos todos.



Faríñez: Nos preocupa la fecha Fifa, en esa etapa viene partidos complicados quise darle fútbol y otras cosas que estamos mirando. Vamos a defender el primer puesto, es lo que nos corresponde. Vienen dos partidos muy bravos, tenemos que saberlos manejar. Estamos mentalizados, falta desarrollar cosas. Hay errores que no pueden pasar.



