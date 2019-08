'Es bueno el empate, pero no tan bueno': Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto se fue satisfecho de Neiva, donde Millonarios empató 1-1 con Huila, un resultado que deja a su equipo con los mismos puntos del líder, Independiente Medellín. Así analizó el juego en rueda de prensa.

El resultado. "Si el por el segundo tiempo creo que hicimos méritos. De pronto entramos un poco relajados. Me gustaría ver a Millonarios siempre como jugó el segundo tiempo. No es fácil jugar contra el local cuando va ganando. De pronto habríamos podido encontrar el triunfo en el segundo tiempo".



El cambio de actitud. "Tuve que decirles en el camerino que este no es el Millonarios que se tiene que mostrar en las canchas. En el segundo buscamos el partido como debimos hacerlo desde el primero. En el primer tiempo no solo no propusimos sino que fuimos un poco descuidados".



El panorama tras el 1-1. "Nos vamos de alguna manera contentos, pero Millonarios siempre tiene que ir por el triunfo. Es bueno el empate, pero no tan bueno".



El arbitraje. "El árbitro manejó el partido tranquilamente, ordenadamente. De pronto reclamo el tiempo: necesitamos favorecer el espectáculo y eso es jugando al fútbol. Nosotros no paramos el partido en ningún momento. En Bogotá siempre le he pedido eso a los árbitros".



