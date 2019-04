'No estoy de acuerdo en que se repartan las sedes': Jorge Luis Pinto

El DT de Millonarios, Jorge Luis Pinto, dio su punto de vista sobre la organización de la Copa América 2020, luego de que el gobierno oficializara su apoyo a la Federación para postular a Colombia como sede del torneo continental.

El técnico Jorge Luis Pinto aseguró: "me encantaría que se hiciera la Copa América pero no voy a estar de acuerdo nunca en que se repartan las sedes. Siento pena de eso, es un maltrato a la afición. Ni el presidente de la Fifa ha estado en los mundiales que yo he estado".



Sobre la sede en conjunto con Argentina dijo: "tanto Argentina como Colombia pueden hacer una Copa América independiente. México y Estados Unidos pueden hacer un mundial cada uno sin irrespetar a la afición".



Por el momento se debe esperar a las reuniones pertinentes con la Conmebol y saber que decisión se toma sobre este importante torneo que sería un impulso más a este deporte en el país.



