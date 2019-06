El discurso en Millonarios está claro: ‘Esta final se juega con todo’

Millonarios se jugará el partido más importante del semestre, hasta ahora, frente al América este miércoles a las 3:30 p.m. en el estadio el Campín. De ganar en la última fecha de los cuadrangulares del grupo A estarán en la final de la Liga I-2019.

“Esta final se juega con todo. Hemos ganado y fuimos primeros, pero no sirve de nada por eso mañana (hoy) hay que entregarlo todo. La idea es no perder la cabeza, hay partidos que hay que saberlos ganar y saberlos llevar. Estamos en esa mentalidad de tener equilibrio no podemos recibir goles. Vamos arriesgar, pero sin quedar mal parados”, declaró el técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto.

Por su parte, Ramiro Sánchez, que será titular por la ausencia de Wuilker Faríñez, afirmó que “ quiero ser útil para Millonarios y siendo útil yo creo que podemos pasar a la gran final. La idea es ser útil, pero llegar a ser el héroe, solo el tiempo lo dirá. Lo que se busca por ahora es poder ser útil. Nosotros debemos preocuparnos es por nosotros para poder sacar los tres puntos que es lo importante”.



Entre tanto, el delantero, Roberto Ovelar, a pesar de no estar contemplado en la formación inicial sostuvo que “la clave será estar concentrados los 90 minutos, ser un equipo parejo y tener la posesión de la pelota. Los que vienen acá al Campín siempre les cuesta por eso tenemos que explotar las virtudes en función del equipo y poder llegar rápido al gol para que juguemos tranquilos”.



DEPORTES