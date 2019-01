Jorge Luis Pinto le apuesta a la continuidad en Millonarios

Durante poco más de un mes, Jorge Luis Pinto tomó la base que tenía Millonarios, le hizo una serie de retoques, más de funcionamiento que de nombres, y ahora, tras el descanso por las fiestas de fin de año, encara la parte final de la pretemporada. Después de un 2018 en el que, salvo la Superliga, Millos se fue en blanco y no clasificó a torneos de Conmebol para este año, Pinto le apuesta a la continuidad del equipo, que hoy solo tiene dos caras nuevas: el zaguero central Luis Payares, del Tolima, y el volante de marca Felipe Jaramillo, de Leones.

“Sé que el camino no es fácil, que hay una responsabilidad grande, pero vamos a buscar salir adelante con mucho trabajo, mucha disposición y mucha entrega de todos”, declaró a EL TIEMPO el DT santandereano, que espera imprimir rápidamente su sello. Sus últimas experiencias en Colombia fueron buenas: con Cúcuta fue campeón en 2006 y en Junior, en 2011, dejó una base que luego consiguió una estrella bajo el mando de José ‘Cheché’ Hernández.

Solo han llegado dos refuerzos, Felipe Jaramillo y Luis Payares, y no se han ido muchos jugadores. Se conserva una base de lo que traía Millonarios. ¿Lo pensó de esta manera, le falta algo más?



Darle continuidad a la base de una nómina es importantísimo porque es parte de la esencia del fútbol, hemos querido al máximo la continuidad del grupo. Como todo, hay unos que se fueron y otros que se pueden ir, pero de todas maneras queremos traer algunos jugadores. Estamos buscando uno o dos delanteros. Las negociaciones las están adelantando los dirigentes para tener variantes de alguna manera útiles. Si dentro de alguna negociación nos proponen algún cambio que nos sea útil, pues lo podemos hacer.



¿Qué tipo de delanteros está buscando?

Estamos buscando delanteros por fuera, que tengan fútbol, desequilibrio, que llamen la atención, que sean sorpresivos. De área tenemos, nos faltan aquellos que puedan acompañar.



A Gabriel Hauche lo anunció Argentinos Juniors como refuerzo. ¿En la búsqueda de los dos delanteros ya contaba con su salida?

Son negociaciones que se están dando. Queremos que el jugador que esté aquí esté bien para tribuna, para el equipo y para todos. No queremos imponer jugadores que de pronto no han tenido la suerte, no se sienten bien o cómodos. El jugador que esté en Millonarios tiene que sentir el amor por la camiseta y el gusto por estar aquí.



¿Qué ha podido imprimir del sello de Jorge Luis Pinto a un plantel que venía de ser campeón en 2017, pero que no tuvo un buen año en 2018?

Muchos conceptos de filosofía de juego, mucho trabajo táctico, mucha dinámica de juego y, fundamentalmente, mucho trabajo con la pelota. Yo creo que los equipos de fútbol de hoy en el mundo se identifican con el juego con la pelota. Millonarios, con el respeto por el pasado, necesita mejorar totalmente eso.



¿A quién ve dentro de ese grupo como líder del plantel? Hay unos jugadores que uno sabe que tienen ascendencia como Andrés Cadavid, como Domínguez...

No tengo el dedo mágico para poner líderes. Los líderes se construyen y nacen alrededor del grupo. Yo espero que Millonarios pueda tener 11 líderes dentro del campo. Que haya uno o dos que tengan más de voz, o de experiencia, sí, pero que cualquiera en un momento dado sea capitán, que aporten, porque los líderes tienen que aportar. De ellos depende. Nosotros solamente observamos cualidades y elegimos.



Usted vivió dos etapas ya en Millonarios, una muy recordada, en 1984 y 1985, y una en 1998-99 no tan buena, pero en la que incluso peleó un torneo internacional. ¿Qué tan diferente puede ser el Millos de Pinto de hoy al de esas épocas?

Mucho más táctico, mucho más colectivo, mucho más equipo en sí. Mucho más concepto, con la experiencia que he adquirido a través de todos estos años y de mi mundo futbolístico que me ha tocado vivir, eso me da la posibilidad de poder construir así. La metodología de entrenamiento también es totalmente diferente, siento que va a ser muy eficiente en el rendimiento del equipo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc