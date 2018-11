‘Ser segundo es bueno, pero no para Millonarios’: Pinto

Jorge Luis Pinto fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de Millonarios. Desde su llegada a la rueda de prensa llegó con una buena actitud y sabiendo que su fichaje lo hizo porque quería estar en una institución que le permitiera ganar.

¿Cómo ha evolucionado en la disciplina de los grupos de los equipos?

Fui campeón en Perú, Venezuela, Costa Rica y Colombia. Fui quinto del mundo y cuarto en los Juegos Olímpicos. Pensé que me iban a preguntar por ese palmarés. Mi disciplina es disciplina en la ejecución, no quiero tocar un tema tan simple, tan diferentemente interpretado. Vamos a pensar en lo bueno, en lo rico. Lo otro son mínimos. Si yo le preguntara a usted cuáles son los problemas que tuve con uno o dos jugadores en Costa Rica, uno nos lo saben, yo, sí los sé. Hay confusión en ese tema, mi disciplina es disciplina en la ejecución, hacer las cosas de la mejor forma, buscando la perfección. Una organización como Millonarios debe saber que debe haber un norte. Aquí vine a ganar, si hay que corregir, corregimos.

¿Cuál es el plazo que se pone para conseguir un campeonato?

Esto no es matemática pura, no es economía, que es clara su proyección. Hay que empezar a ganar, siempre hay que buscar el primer puesto, el segundo es bueno, pero no para Millonarios y debemos buscar una nómina que responda eso. Hay que buscar fuerzas con el equipo. Dentro de esos parámetros, Millonarios en cualquier torneo en que compita debe ganar los primeros lugares.

¿Qué significa para su vida Millonarios?

Ese es el sentimiento de venir a trabajar a Millonarios, donde empecé mi carrera, he estado muchas veces. Es volver a una casa que quiero y que siento y que vengo a darlo todo.

¿De la plantilla actual qué vio?

Indudablemente que hay cosas buenas, es una nómina amplia, hace poco salió campeona. Habrá que corregir a mi manera, como dice la canción, cosas tácticas, lo importante es ganar de local, tener mis conceptos de juego, con la pelota al piso, planteamiento ofensivo con más claridad. Estamos evaluando la nómina, no a todos los jugadores los conozco, este periodo del lunes al 8 de diciembre vamos a tener una idea más clara. Si esta temporada no pudo llegar a donde debía llegar, era porque algo falta. Habrá una evaluación más real y emitiré un concepto. Hay que buscar ganar en donde sea. Hay que mirar jugadores en defensa, mediocampo y ataque, que vengan a apoyar y producir o en la base de Millos hay buenos jugadores.

¿Cuál es su expectativa en su tercera etapa con Millonarios?

Hay algunas cosas fundamentales que mejorar del trabajo, respetando lo que había. En el sistema zonal hay que acentuarlo a Millonarios, quiero un equipo con más juego de pelota. Con el transcurrir de estos días vamos evaluando. Creo que Millos puede encontrar un hombre que nos venga a aportar mucho más. Ya miraremos en qué posición será. Depende de lo que observe en este tiempo de trabajo.

¿Qué lo hace volver?

La camiseta de Millos motiva a cualquier persona, tuve ofertas de clubes y selecciones, quería estar cerca y una camiseta con la que pueda ganar. Se dieron oportunidades económicas representativas, pero quería una que me gustara, que me permitiera pelear cosas grandes y Millos es eso. He viajado mucho y quería estar en casa. Quería estar más estable, pero siempre mirando el que hay que ganar.

Hay cuatro extranjeros y solo juegan tres, ¿qué hará?

Que sigan jugando los tres y luchen el puesto y el otra, a esperar, pero hay que seguir mirando. Me parece que conozco los jugadores.

¿Por qué Freddy Rincón?

Es un estandarte del fútbol colombiano, estuvo conmigo en Santa Fe, demostró por el mundo que es un jugador de élite. Jugó tres mundiales, jugó en Brasil, quería un hombre ganador, que transmita vivencias y experiencias. Es una persona de confianza, fue un jugador ejemplar en el fútbol colombiano y eso tiene mucho valor.

¿Cuáles serán los pilares de trabajo de su grupo?

Lealtad con el equipo, que quieran la camiseta, que sientan amor por ella y el trabajo para poder triunfar. La esencia es la unión del grupo. Repito, lealtad con la camiseta y lealtad con el trabajo.

Su primera prueba será el torneo de pretemporada…

La idea futbolística se implementará desde el primer día. Mis entrenamientos han cambiado radicalmente. Subir el Cerro de Monserrate era buena, pero hoy ha cambiado mucho. Desde el primer momento se trabaja con táctica. Vamos a imprimir ese concepto al equipo, que lo vengo trabajando con selecciones. Quiero un equipo con táctica, que juegue con la pelota, táctico a mi estilo. De una manera elaborada y criteriosa, que el jugador se sienta mejor, que Millonarios vaya a proponer. En Bogotá debe proponer.

¿Cómo lo recibió el equipo?

He modificado mis actos. Con los jugadores hablé yo, ellos no hablaron. No tuvimos un dialogo. Les dije lo que pensaba, también de lo que debemos hacer todos. No permite relajamiento, el ganar no es a ratos, es un hábito, y millos se debe acostumbrar a ganar siempre.



DEPORTES