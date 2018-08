‘Hay unión entre todos los equipos’: nuevo presidente de la Dimayor

El nuevo presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien fue elegido por unanimidad, dio sus primeras palabras al posesionarse en su cargo y prometió una unión con todos los clubes.

Esto dijo en rueda de prensa:

¿Los dos retos más importantes?

Conseguimos el primero, que fue salir completamente unidos los 36 equipos al ser elegido en una unanimidad. Hay unión entre todos y vamos a trabajar por todos. Trabajaremos darle calidad a nuestro fútbol. No tratar de hacer cosas nuevas. Hay que respaldar ese proceso. Vamos a ser muy creativos, que les permitirá a los aficionados y a los dirigentes tener unas nuevas concepciones que serán bastante importantes.



Estadios, canal Premium y los derechos de TV, a qué se le dará prioridad

Son tres temas fundamentales, sobre los tres vamos a trabajar y además sobre una reforma tributaria en donde le pediremos al Senado un beneficio para todos. Siempre estaremos pensando en los 36 equipos. En el caso de los estadios nos sentaremos en los municipios para hablar con los alcaldes. Lo que acabamos de ver en Rusia es que el aficionado va a los estadios cuando hay comodidad.



¿Problemas de transparencia en el FPC?

Tenemos nuestro código de ética. Ni más falta que venga a decir que hay problemas de corrupción acá.



¿El canal Premium estaría abierto a otros canales?

No voy a improvisar. Me voy a reunir y cada que vaya a dar una rueda de prensa es porque sé. Estudiaré todos los casos y cuando tenga totalmente claro con los equipos hablaré.



¿En qué va a trabajar?

A los presidentes de los equipos les presenté unas cuatro o cinco propuestas y una es el ID que funcionó en Rusia. Vamos a tratar de implantarlo para los 7 u 8 millones de colombianos que van al fútbol. Que se identifiquen. Seguramente vamos a tener aliados, algo así como con las millas que si usted entra tengan un millaje, y cada que vayan a los estadios aumentará. Es una idea. Debo sentarme a hablar con algunas personas.



Además, les he pedido a los equipos que hagamos una gran función social. Que los jugadores vayan a las escuelas. Son ídolos, el fútbol nos une, nos hace felices a todos. Debemos buscar cómo nos podemos juntar.



¿Cómo no politizar el fútbol?

Primero estaré presentando renuncia al partido Cambio Radical. Ya les he dicho que no seguiré más en la política activa. Seguiré las 24 horas en este trabajo con la Dimayor. Estoy volviendo al sector privado y tendré trabajo exclusivo. Estoy muy feliz de estar acá.



Creo que cumplí hasta donde pude en el sector político. He arriesgado mi vida en muchos de esos temas. Tengo que ser serio en entrar mi cargo. Me dedicaré las 24 horas exclusivamente a esto. Mi tramite por la política dará un alto en el camino.



Llega a la Dimayor una persona que no es de fútbol…

Si he estado en el fútbol. Veo fútbol todos los días, voy a los estadios desde niño. Llego sin paradigmas y uno para no tenerlos hay que no estar metido en eso. Tengo una satisfacción con Ramón (Jesurún), porque desde hace dos años vengo trabajando en la Comisión Arbitral. La confianza que les dimos a los presidentes es muy importante. Será un trabajo de todos los días. Tengo la junta directiva más grande de todas con 36 equipos y a todos trataré de cumplirles.



¿Quién es Jorge Enrique Vélez?

Soy una persona que ha estado en el sector público y privado, que fue periodista. Mi vida y universidad me la pagué siendo camarógrafo. Tengo con los medios un gran cariño. Trabajé en Mercedes Benz. Me invitaron a hacer parte de la política. Fui senador de la República en una época difícil del país. Soy un luchador. Mi lucha por las cosas transparentes es una cuestión de vida, porque me hice desde abajo. Soy trabajador incansable. Soy de 24 horas. Vengo con la cabeza en alto. Esto me lo voy a gozar como ninguno.



