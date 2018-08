'De este bache tenemos que salir, entiendo a la hinchada': González

El entrenador encargado por el América, Jersson González, habló de la crisis del equipo vallecaucano en rueda de prensa luego de la derrota 0-2 frente a Millonarios en el Pascual Guerrero.

El gol tempranero afectó su planteamiento:

Uno no se explica, no tiene palabras para decir que un gol tempranero, en apenas 10 segundos, nos cambia todo. En cuanto a la crisis, estamos pasando por un bache muy amargo, esperamos que con el transcurso de esta semana se logre cambiar todo, logremos tratar de sacarles a los jugadores la presión tan grande que tienen, es demasiado difícil.

Por qué le cuesta tanto al América para definir:

Lo de las llegadas es claro, se trabajó muy poco e intentamos llegar un poco más hoy (sábado), Millonarios tuvo la fortuna de encontrar el gol temprano y la jugada del segundo gol, el desespero nos llevó a que no pudiéramos anotar en las llegadas que tuvimos. De este bache tenemos que salir, entiendo a la hinchada, soy muy hincha de este equipo, me duele también lo que está pasando, pero hay que levantarse”.

Le falta elaboración y continuidad en el juego colectivo:

En lo que se trabajó durante la semana se trató de hacerlo, pero eso no es de la noche a la mañana, hay que darle continuidad al trabajo, ya viene el profesor ‘Pecoso’ y puede trabajar con ellos. Uno ve unos jugadores que se entregan, corrieron, pero no les salen las cosas, es bastante complicado.

Cómo puede hacer ‘Pecoso’ para sacar el equipo del bache

Es un gran entrenador, yo que jugué fútbol durante muchos años sé que también hay que tener un poquito de suerte, porque Ayron le pegó un caucherazo a la pelota y entró, esperemos que llegue el profe y trate de ver cómo hacemos, pero insisto que esto es más mental que otra cosa”.

La parte mental de los jugadores:

“Siempre he creído que el capitán de un equipo debe ser un jugador referente, que sea un doliente de la institución, en este momento en la cancha no lo había, Alejandro tiene mucha experiencia”.

De jugadores que no vienen en buen nivel en mitad de cancha y que fueron titulares contra Millonarios:

“Desde afuera es muy fácil, no anduvieron bien, pero ellos son los que tienen ritmo, si uno los saca vienen las críticas, no me parece que ese el problema, sino empezar a ganar, esperamos que salgan de ese bache”.

¿La llegada del ‘Pecoso’?

No he hablado con el profe, pero conozco desde que fui su alumno que le gusta el que ande bien, le gusta que el jugador juvenil tenga oportunidad, pero en este momento la situación es difícil.







MARCO ANTONIO GARCÉS

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces