‘No había planificado salir hoy’: Bodhert

El técnico del Once Caldas, Hubert Botherd y sus jugadores jamás pensaron que Rionegro Águilas los fuera a eliminar de los cuartos de final de la Liga, incluso existía el sueño de llegar a disputar el campeonato, pero una vez más, el antioqueño vuelve a ser la piedra en el zapato del caldense, que durante el 2018 le ganó tres encuentros al ‘blanco’, uno de ellos, el 19 de marzo en el estadio Palogrande Manizales y tras empatar 1-1, en el mismo escenario deportivo este domingo confirmó su paso a la semifinal y despidió al cafetero del rentado.

Botherd expuso sus pensamientos frente a lo sicedido: “La verdad, no me da pena decirlo, pero no había planificado salir hoy, sé que era una de las posibilidades, pero tenía fe y confianza de que podíamos seguir.Estuvimos luchando hasta el final y hoy un resultado que si me genera algo de tristeza, pero consiente de qué hicimos todo lo posible por seguir adelante”.



No obstante, en el partido de ida en el estadio Alberto Grisales había caído 1-0 y en aquel encuentro perdió la sorpresa, su defensa se mostró permeable, el medio campo lució con poca producción futbolística y la delantera falló permanentemente, una intermitencia enseñada por algunos pasajes de la vuelta.



“No tuvimos nosotros en el primer partido en Rionegro, un equipo que fuese tan fuerte en la fase ofensiva, pero creo que hoy Once Caldas nuevamente retoma su juego, nuevamente genera situaciones que desafortunadamente no terminaron en gol. No nos alcanzó, hoy había que ganar”.



La nómina del ‘blanco’ daba señales de desgaste, pues debió afrontar la Liga y los intensos partidos de Copa Colombia, así quedó en evidencia que si bien tenía armas, al final el entrenador se quedó corto porque contaba con pocas alternativas en la emergencia, a lo que se le sumó la perdida de hombres claves.



“Las lesiones pesan, porque salen dos jugadores como David Lemos y Kevin Londoño, que nos daban un peso importante en la parte ofensiva, se fueron goles que hoy nos hicieron falta”.



Lo que le queda claro al entrenador es que sacó de la crisis al Once Caldas, equipo comprometido con el descenso a principios de la temporada 2018 y culminó el año en finales y distanciado de una caída a la B.



“Once Caldas está en la órbita de equipos grandes en Colombia y que entramos nuevamente a un torneo internacional, es muy importante, se ha sostenido este Once Caldas en los primeros lugares en todo el año de la Liga y que ya llegamos



a una final, en este proceso, en un proceso de un año y hemos conseguido muchos logros”.



La deuda del cartagenero es no haberse alzado con un título y dejó algunas dudas en las últimas presentaciones con la inestabilidad de su equipo, admirado hasta hace algunas fechas por su propuesta competitiva



“Todos los objetivos que estuvieron propuestos en la mesa los fuimos cumpliendo, que queríamos ser campeón nos quedó faltando, pero de resto creo suplimos todo”



Muchos clubes le han coqueteado a Hubert Botherd, sin embargo, él confirmó que sigue con el Once Caldas y no tiene interés de cambiar su proyecto para el 2019.









Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA