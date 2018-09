‘Estoy seguro, esto no vuelve a pasar’: Bodhert

Húbert Bodhert, el técnico del Once Caldas, quiere dejar atrás lo que pasó el lunes pasado en el estadio de Ditaires. Ese día, según el reporte del árbitro del juego contra Águilas, Nolberto Ararat, el portero del equipo local, el uruguayo Lucero Álvarez, profirió insultos racistas, primero hacia uno de sus jugadores, Johan Carbonero, y luego hacia él. Eso le costó a Álvarez una suspensión de ocho fechas, el primer castigo para un futbolista en Colombia por discriminación. A Bodhert también lo castigaron: estará dos partidos por fuera.

Lo que pasó terminó sentando un precedente, la primera sanción a un jugador por racismo en la Liga colombiana. Ya en frío, ¿qué opinión le merece lo que pasó?

Para mí fue algo que no es nada agradable, estoy muy apenado por todo lo que ha pasado. Se sienta un precedente, pero quiero aprovechar también para presentar mis excusas si en algún momento pude ofender con algo o molestar a alguien. Reaccioné de esa manera porque agredieron a un chico. Como entrenador simplemente exigí respeto hacia mi jugador.

A usted le criticaron la reacción que tuvo hacia José Fernando Salazar, el presidente de Águilas, y luego, esta frase: “Nosotros no somos indígenas”.

Ese tema sí quiero explicarlo. No era el contexto de las cosas. El contexto va a que nosotros somos latinos, somos iguales. En su momento aquí venían de otras partes los conquistadores a llevarse el oro y lo permitían, permitimos que nos esclavizaran. Hoy en día hemos crecido, hemos progresado, no permitimos tantas injusticias, hoy hay igualdad para todos. Entonces no podía permitir que trataran al chico así. Algunos lo han interpretado de otra manera. Ya la gente no viene a llevarse el oro, a eso me refería.

¿Se arrepiente de algo?

Yo sostengo mi pensamiento, mis ideales y mis principios. Tengo la oportunidad de explicar el contexto de las cosas, con mucha más calma lo puedo expresar de la mejor manera para evitar malentendidos.

Usted se atrevió a denunciar lo que pasó. ¿Qué hacer para que no se repita?

Esto va a ser un ejemplo para todos, estoy seguro de que esto no vuelve a suceder en nuestro fútbol.

Usted habló de un insulto a Johan Carbonero, pero el árbitro en su informe dice que los insultos fueron para usted.

Pasó lo siguiente: gracias a Dios todo pasó frente al árbitro. El árbitro está diciendo lo que escuchó. Yo estoy saludando al árbitro, sencillamente le dije que tenía que respetar. El árbitro escuchó lo de Carbonero, lo vio todo, estaba de frente, sabía que no estaba. No soy así, les dije lo que diga el informe arbitral lo vamos a respetar. Acababa de pasar todo. Durante el partido pasaron cosas, nos decimos hasta misa. Terminó el partido y dijimos que tiene que respetar. Si me hubiese acercado a increparlo... Pero ya fue lo que se despachó en otras cosas al final, si hay una acción viene una reacción, de pronto no fue la adecuada.

La gente del fútbol siempre habla de códigos y siempre dice que lo que pasa en la cancha queda ahí. ¿No es el mismo caso?

Yo creo que no. Si nos ponemos a decir todo lo que se dice en la cancha vamos presos todo el mundo, lo de la cancha se queda en la cancha, pero esto pasó después. Desafortunadamente estábamos delante del juez, delante de la autoridad del árbitro; lo reportó y por eso los dos estamos sancionados.









DEPORTES