‘Soñamos y visualizamos este Once Caldas campeón’: Bodhert

El Once Caldas sueña con obtener el título de la Copa Colombia, que da cupo directo a la Libertadores del 2019, sin embargo, para alcanzar ese objetivo debe de derrotar a Nacional en Medellín, una tarea difícil de desarrollar, si se tiene en cuenta que los caldenses cedieron terreno en la ida de la final en Manizales, al empatar 2-2 con los antioqueños. Ahora, en la vuelta esperan dar la sorpresa en el Estadio Atanasio Girardot frente a un rival acostumbrado a jugar finales, aunque en las últimas dos no fue contundente y el ‘blanco’ aprendió a medirle el aceite a los grandes e históricos del país, incluso, en la Liga le ganó en la última fecha al ‘verde’, factor que lo tiene motivado.

El técnico Hubert Bodhert disputa su primer campeonato contra un equipo de primera división, su experiencia en instancias definitivas es mínima, pero cree en sus capacidades tácticas y en las virtudes de sus futbolistas, quienes se caracterizan por la elaboración de juego y tenencia del balón.



Va a jugar contra uno de los grandes del campeonato colombiano ¿Los antecedentes lo ilusionan para conseguir el título mañana (miércoles) en Medellín?

Hemos adquirido cierta experiencia, hemos vivido ya diferentes escenarios que nos permite reconocer este, un Atanasio que va a estar full, que va haber un lindo espectáculo, un escenario espectacular, pero no son solo esos compromisos lo que nos tiene con seguridad, es el equipo que tenemos y el momento que vivimos y veo un Once Caldas con una seguridad en su juego, con ganas y con oficio.



Este puede ser el Nacional más ganable. ¿Ustedes pueden tomar mano de ello para salir y dar la vuelta?

Yo creo que Nacional es un equipo difícil de vencer, a pesar de que haya tenido algunos inconvenientes o ha tenido algunos escenarios que se han sabido a nivel nacional, sigue siendo un equipo complejo, un equipo de respeto y creo que la mejor manera de respetarlo es haciéndole un buen fútbol. Es el momento del Once de pelear esta final y poder ganarla



¿Ese sueño no se ha convertido en una obsesión de ser campeón de esta Copa?

Este es un sueño que nosotros lo escribimos, es uno de los objetivos propuestos y hoy ya es una realidad que vas a pelear la final y soñamos y visualizamos este Once Caldas campeón. No es una obsesión, pero si sigue siendo un sueño que creemos que lo podemos hacer realidad.



¿Es un plus para usted tener a varios exjugadores de Atlético Nacional en su equipo?

Es un plus porque son jugadores de una alta calidad, son jugadores que llegaron a aportar, a ayudar al crecimiento de este equipo y yo creo que todo lo que vieron en Nacional, hoy nosotros creo que le estamos sacando el mejor provecho porque son jugadores con mucha información y repito, de una alta calidad futbolística que han encajado bien en las formas de juego de este Once Caldas y que hoy son piezas fundamentales para nosotros en este compromiso.



¿Le preocupa el desgaste físico que puedan tener los jugadores?

El equipo está fuerte físicamente, futbolísticamente esta entero, mentalmente la tiene clara. Vamos a desarrollar lo que siempre hemos hecho a lo largo de la Liga, vinimos a jugar y vinimos a hacerlo de la forma que lo sabemos hacer y eso es lo más importante que tiene el Once, tiene seguridad en su juego.



Con respecto a los jóvenes ¿Se hizo un trabajo especial?

Aquí lo que vale es que los muchachos se centren en jugar, en que disfruten del juego, no le hemos colocado a este tema tanta arandela, venimos a jugar y tienes un equipo que te respalda.



Concepto del técnico rival, Hernán Darío Herrera

Tuve la bendición de trabajar como asistente con Hernán Darío, en Cartagena, donde para mí fue una de las mayores enseñanzas que he tenido en mi carrera, conozco sus pensamientos, conozco su sentir y este Nacional le he visto en algunos momentos lo que él quiere, lo que pretende, así que ya estamos analizados totalmente, creo que el haber conocido esa aspecto personal en él, en cómo manejar algunos de los compromisos pueda que me dé algo de ventaja.



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales